Pamplona lista para los Sanfermines, unas fiestas populares con la "convivencia como eje"

Marian García

Pamplona, 1 jul (EFE).- El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), asegura que la ciudad está lista para los Sanfermines y reivindica unas fiestas populares y de tradición en las que también hay espacio para la innovación, con la "convivencia como eje".

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Cuando muchos ya cuentan las horas para que los representantes de la Subdirección de Urgencias de Navarra prendan el 6 de julio la mecha que dé inicio a las fiestas, Asiron recibe a EFE en la Casa Consistorial e invita a disfrutar de las fiestas: "Pamplona por San Fermín ofrece unas posibilidades enormes de pasárselo bien".

"Hay sitio para todos y todas. Todo el mundo se tiene que sentir partícipe, seguro y, sobre todo, libre", asevera.

"No queremos unos Sanfermines en los que las mujeres tengan que ser valientes, sino en los que puedan salir a la calle y sentirse libres y seguras”, remarca el alcalde, quien cuando se cumplen diez años de la violación grupal de la Manada reconoce que aquel episodio marcó “un antes y un después” para la ciudad y para las fiestas, y reivindica el papel determinante del movimiento feminista y de la sociedad en la respuesta.

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Desde entonces, sostiene, Pamplona ha reforzado protocolos en fiestas, ha mejorado el acompañamiento profesional a las víctimas y la coordinación con el movimiento feminista.

Son los terceros Sanfermines de la legislatura y los segundos diseñados íntegramente por su equipo de gobierno. Todas las áreas llevan días inmersas en la preparación con el objetivo de que “las cosas transcurran como están previstas” aunque la magnitud del programa, con 516 actos, obliga a estar preparados “para cualquier eventualidad”.

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"San Fermín es una fiesta popular" y a las fiestas "hay que dejarlas volar y que el Ayuntamiento se note lo menos posible”, opina y añade que "todos los intentos que ha habido por embotellar, plastificar las fiestas, han fracasado estrepitosamente".

Esto no significa que no hayan introducido líneas propias de trabajo como un mayor protagonismo para la infancia y los barrios. En ese sentido destaca que por primera vez va a tener lugar un "chupinazo txiki", que le “ilusiona muchísimo”.

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En relación con el encierro se han introducido algunas novedades respecto a los accesos para reforzar la seguridad. "Soltar a seis toros por la calle tiene un factor de imprevisibilidad muy importante”, reconoce, pero defiende que el dispositivo es “una máquina de precisión”.

"No habrá una zona en el mundo tan controlada y medida como el encierro en Pamplona por San Fermín”, afirma. Aun así, cada parte de incidencias diario “es una pequeña película de Hitchcock”, comenta.

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Respecto a las protestas antitaurinas, considera que el debate sobre la tauromaquia “debe estar en la sociedad”.

En su opinión, además del debate taurino, la ciudad debe reflexionar cómo quiere que sean las fiestas, dado que “los encierros marcan la agenda de San Fermín de manera muy notoria”. “No va a venir ningún alcalde ni ninguna presidenta a prohibir por decreto; es algo que tiene que surgir desde la sociedad”, reitera.

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Sitúa la convivencia como "eje" de la fiesta y en este contexto celebra la aprobación unánime en Junta de Portavoces de una declaración por la convivencia.

En cuanto a los episodios de tensión que se suceden los últimos años en torno a la procesión, pide “responsabilidad y muchísima pedagogía”. “La crítica no puede ir más allá de donde termina el respeto; también un concejal debe poder subir y bajar Curia o pasar por San Saturnino sin ser insultado”, agrega.

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Al hablar de la seguridad se muestra convencido de que estas fiestas son “comparativamente seguras”, con una altísima concienciación social y protocolos claros para actuar: “Pamplona es la peor ciudad del mundo para venir a cometer barrabasadas”, zanja.

Estos son los últimos Sanfermines de la legislatura. Preguntado sobre si en los próximos se ve como alcalde responde: “No es el momento; a partir de septiembre u octubre llegará la pregunta”. Sí garantiza un compromiso “del cien por cien” con la ciudad y la misma ilusión que cuando asumió por primera vez la alcaldía, con proyectos que “tienen que germinar y florecer”. EFE

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