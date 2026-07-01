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Ni vinagre ni limón: esta es la forma más útil de alejar a las hormigas del balcón este verano

El recurso más eficaz este verano es un ingrediente que está en casi todas las cocinas y es muy económico

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Un balcón lleno de hormigas
Cómo alejar las hormigas de tu balcón. (Imagen Ilustratitiva Infobae)

Aunque muchos crean que es el vinagre o incluso el limón, el recurso más eficaz para alejar a las hormigas del balcón este verano es un ingrediente que está en casi todas las cocinas y que, bien usado, resuelve el problema sin dañar plantas ni mascotas. El ajo, gracias a su aroma intenso y persistente, bloquea las rutas olfativas que estas pequeñas invasoras emplean para moverse y comunicarse. Lejos de los métodos tradicionales, este remedio natural supera en eficacia y comodidad a otros trucos caseros y puede aplicarse de varias maneras según las necesidades del espacio.

Las hormigas encuentran su camino en balcones y macetas siguiendo rastros invisibles, pero el olor penetrante del ajo interfiere con esa orientación, creando una barrera olfativa difícil de sortear. Aunque el resultado no es la erradicación completa de la colonia, sí reduce la actividad y protege plantas, alféizares y rincones del ataque constante. La clave está en la constancia y la correcta aplicación del ajo en los puntos estratégicos.

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A diferencia de otros productos que pueden resultar agresivos para las plantas o dejar residuos, el ajo es seguro y económico. Además, puede potenciarse combinándolo con clavo de olor, otro repelente natural que refuerza el efecto y deja el ambiente protegido durante varios días, incluso en las zonas más expuestas al calor y la humedad.

Cómo usar el ajo para mantener las hormigas lejos del balcón

El método más sencillo consiste en colocar dientes de ajo cortados cerca de las macetas, en los bordes de los tiestos o en las zonas de mayor tráfico de hormigas. Hacer unos pequeños cortes en los dientes permite que liberen más aroma, y conviene renovarlos cada pocos días, sobre todo en verano o tras la lluvia. Para una acción más intensa, se puede machacar el ajo y distribuirlo en las áreas críticas, cuidando siempre de no dejarlo en contacto con los tallos o raíces más delicados.

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Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Otra alternativa práctica es preparar un té de ajo: basta con remojar dientes picados varias horas, colar el líquido y aplicar con pulverizador en caminos, bordes y alféizares. Así, el olor impregna los puntos de paso sin empapar las hojas ni dañar las flores. También se puede hervir el ajo para obtener una decocción más concentrada, útil para rociar directamente la tierra o los rincones donde las hormigas suelen refugiarse.

El ajo en polvo es otra opción simple y rápida. Se espolvorea en las grietas y senderos habituales de las hormigas, reaplicando tras lluvias o riego para mantener la barrera activa. La combinación con clavo de olor, ya sea en polvo o en infusión, refuerza el efecto y permite ampliar la protección a mayor superficie con solo unos minutos de preparación.

Dónde aplicar, frecuencia y errores que se deben evitar

El éxito del ajo como repelente depende de identificar bien los caminos de las hormigas y colocar el remedio en los accesos, bordes de macetas, alféizares y zonas donde suelen aparecer pulgones. En balcones, es recomendable tratar los rincones protegidos, platillos y espacios entre el suelo y las paredes, donde los insectos suelen esconderse. En huertos urbanos, el tratamiento se centra en los pasillos y corredores, evitando el contacto directo con los cultivos.

Primer plano de manos picando ajo con un cuchillo de chef sobre una tabla de madera clara. Se ven un bulbo de ajo entero y dientes ya picados.
Cómo usar el ajo en el balcón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental repetir la aplicación periódicamente, ya que el aroma disminuye con el tiempo y el efecto se reduce tras el riego o las lluvias. No conviene saturar la tierra con restos de ajo, porque pueden aparecer olores desagradables o atraer otros insectos. También es mejor evitar el contacto directo del preparado con las hojas durante las horas de más calor para no dañarlas.

Cuando las colonias son muy grandes, el ajo puede necesitar apoyo extra. Es útil eliminar fuentes de alimento, restos azucarados y controlar la presencia de pulgones. El ajo, solo o combinado con clavo de olor, es la estrategia más práctica, segura y económica para mantener el balcón libre de hormigas durante los meses más calurosos.

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