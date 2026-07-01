España

Las revistas del corazón de esta semana: Tana Rivera protagoniza su posado más personal y desvela cómo ha cambiado su vida

Este miércoles, 1 de julio, también son protagonistas del kiosco la reina Sofía en su primer verano sin Irene de Grecia, el romántico posado de Aitana y Plex y los secretos de belleza de Elsa Pataky

Guardar
Google icon
Las revistas del corazón del 1 de julio de 2026.
Las revistas del corazón del 1 de julio de 2026.

El mes de julio comienza con un kiosco repleto de actualidad social. A las puertas de las vacaciones de verano, las principales revistas del corazón llegan cargadas de entrevistas, exclusivas y reportajes protagonizados por algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional e internacional.

Desde el posado más personal de Tana Rivera hasta el primer verano de la reina Sofía sin su inseparable hermana, pasando por el consolidado romance de Aitana y Plex o el espectacular estado de forma de Elsa Pataky, las portadas de esta semana ofrecen temas para todos los gustos.

PUBLICIDAD

‘¡Hola!’

Portada de la revista '¡HOLA!' del 1 de julio de 2026.
Portada de la revista '¡HOLA!' del 1 de julio de 2026.

La gran apuesta de ¡Hola! es Tana Rivera. La revista dedica su portada a la joven bajo el titular “La revolución de Tana Rivera”, acompañando un amplio reportaje fotográfico y una entrevista en la que habla del momento personal que atraviesa y de cómo ha evolucionado en los últimos años.

Además de este posado, la publicación también presta atención a la boda de Marina Windsor, uno de los enlaces más destacados de la aristocracia europea en las últimas semanas.

PUBLICIDAD

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana' del 1 de julio de 2026.
Portada de la revista 'Semana' del 1 de julio de 2026.

Semana centra su portada en reina Sofía y en el que será su primer verano sin la compañía de su hermana, Irene de Grecia, fallecida el pasado mes de enero. La revista analiza cómo afronta esta nueva etapa y asegura que Felipe VI y las infantas están especialmente pendientes de ella durante estos meses.

La publicación también recoge la nueva vivienda que Isa Pantoja ha adquirido en Jerez de la Frontera, así como las primeras vacaciones estivales de Anabel Pantoja junto a su familia. En el faldón, dedica además un reportaje al terremoto que ha dejado miles de muertos y desaparecidos en Venezuela.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos' del 1 de julio de 2026.
Portada de la revista 'Diez Minutos' del 1 de julio de 2026.

La portada de Diez Minutos está protagonizada por Aitana y Plex. La revista publica unas imágenes de la pareja abrazada coincidiendo con el 27º cumpleaños de la artista, reflejando el gran momento que atraviesa su relación. Además, recoge las declaraciones del creador de contenido, que reconoce que le gustaría convertirse en padre dentro de unos años.

La revista completa su número con el nuevo romance de Sheila Casas durante sus vacaciones en Ibiza, la escapada de Tamara Falcó y Íñigo Onieva a Sicilia para celebrar un nuevo aniversario de boda y las vacaciones de Gabriela Guillén junto a su hijo en Cádiz.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas' del 1 de julio de 2026.
Portada de la revista 'Lecturas' del 1 de julio de 2026.

Por último, Lecturas lleva a portada a Elsa Pataky, que está a punto de cumplir 50 años. La actriz comparte algunos de los hábitos que le ayudan a mantenerse en plena forma y a cuidar su salud, convirtiéndose en la gran protagonista del número.

La revista también incluye una entrevista de Marta Torné a Pelayo Díaz en su casa de Ibiza, un reportaje sobre el verano de Eva Longoria en Marbella y las primeras declaraciones del hijo adoptivo de Raffaella Carrà acerca de la herencia de la inolvidable artista italiana.

Temas Relacionados

Revistas del corazónGente EspañaFamosos EspañaReina SofíaIsa PantojaEva LongoriaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién gana las elecciones con el voto desde el extranjero: el PP se impone en las generales, el PSOE en las autonómicas, pero el CERA cambia poco

PP y Vox apuntan al Gobierno por tratar de desequilibrar los procesos electorales a través de las políticas migratorias

Quién gana las elecciones con el voto desde el extranjero: el PP se impone en las generales, el PSOE en las autonómicas, pero el CERA cambia poco

43 heridos tras el choque de un autocar contra la fachada de un edificio en Lleida: cuatro personas en estado crítico

La mayoría de los afectados son temporeros de la fruta que iban a trabajar, según ha señalado el alcalde de la localidad

43 heridos tras el choque de un autocar contra la fachada de un edificio en Lleida: cuatro personas en estado crítico

Berenjenas a la napolitana: una receta fácil y riquísima para cocinar esta verdura al estilo italiano

El suave interior de la berenjena, la acidez de la salsa de tomate y el toque dorado del gratinado con queso hacen de esta receta un aliado perfecto para disfrutar en comidas y cenas ligeras

Berenjenas a la napolitana: una receta fácil y riquísima para cocinar esta verdura al estilo italiano

Ni vinagre ni limón: esta es la forma más útil de alejar a las hormigas del balcón este verano

El recurso más eficaz este verano es un ingrediente que está en casi todas las cocinas y es muy económico

Ni vinagre ni limón: esta es la forma más útil de alejar a las hormigas del balcón este verano

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

Protección de Datos recuerda que comprobar la identidad no siempre autoriza a una empresa, hotel o repartidor a conservar una imagen completa del documento

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El número de españoles fallecidos en el doble seísmo de Venezuela asciende a 26 y el de desaparecidos a 150

El número de españoles fallecidos en el doble seísmo de Venezuela asciende a 26 y el de desaparecidos a 150

El Tribunal Supremo mira a Europa: qué dice realmente la legislación de la UE sobre la regularización de migrantes

Acciona expedienta a cuatro afiliados de CCOO, trabajadores del contrato de limpieza de Almería, en la ‘trama’ de enchufes a familiares sin ir a trabajar

No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

ECONOMÍA

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

El Gobierno crea una lista pública de gasolineras que no descuenten de los precios las ayudas fiscales por la guerra

Amancio Ortega dona tres millones a Cruz Roja a través de Inditex para los afectados por los terremotos de Venezuela: financiará una clínica móvil

Huelga en Correos en la Comunidad de Madrid: CGT convoca paros en todos los centros y turnos por una “falta de personal abrumadora”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo