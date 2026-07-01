Las revistas del corazón de esta semana: Tana Rivera protagoniza su posado más personal y desvela cómo ha cambiado su vida

Las revistas del corazón del 1 de julio de 2026.

El mes de julio comienza con un kiosco repleto de actualidad social. A las puertas de las vacaciones de verano, las principales revistas del corazón llegan cargadas de entrevistas, exclusivas y reportajes protagonizados por algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional e internacional.

Desde el posado más personal de Tana Rivera hasta el primer verano de la reina Sofía sin su inseparable hermana, pasando por el consolidado romance de Aitana y Plex o el espectacular estado de forma de Elsa Pataky, las portadas de esta semana ofrecen temas para todos los gustos.

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‘¡Hola!’

Portada de la revista '¡HOLA!' del 1 de julio de 2026.

La gran apuesta de ¡Hola! es Tana Rivera. La revista dedica su portada a la joven bajo el titular “La revolución de Tana Rivera”, acompañando un amplio reportaje fotográfico y una entrevista en la que habla del momento personal que atraviesa y de cómo ha evolucionado en los últimos años.

Además de este posado, la publicación también presta atención a la boda de Marina Windsor, uno de los enlaces más destacados de la aristocracia europea en las últimas semanas.

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‘Semana’

Portada de la revista 'Semana' del 1 de julio de 2026.

Semana centra su portada en reina Sofía y en el que será su primer verano sin la compañía de su hermana, Irene de Grecia, fallecida el pasado mes de enero. La revista analiza cómo afronta esta nueva etapa y asegura que Felipe VI y las infantas están especialmente pendientes de ella durante estos meses.

La publicación también recoge la nueva vivienda que Isa Pantoja ha adquirido en Jerez de la Frontera, así como las primeras vacaciones estivales de Anabel Pantoja junto a su familia. En el faldón, dedica además un reportaje al terremoto que ha dejado miles de muertos y desaparecidos en Venezuela.

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‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos' del 1 de julio de 2026.

La portada de Diez Minutos está protagonizada por Aitana y Plex. La revista publica unas imágenes de la pareja abrazada coincidiendo con el 27º cumpleaños de la artista, reflejando el gran momento que atraviesa su relación. Además, recoge las declaraciones del creador de contenido, que reconoce que le gustaría convertirse en padre dentro de unos años.

La revista completa su número con el nuevo romance de Sheila Casas durante sus vacaciones en Ibiza, la escapada de Tamara Falcó y Íñigo Onieva a Sicilia para celebrar un nuevo aniversario de boda y las vacaciones de Gabriela Guillén junto a su hijo en Cádiz.

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‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas' del 1 de julio de 2026.

Por último, Lecturas lleva a portada a Elsa Pataky, que está a punto de cumplir 50 años. La actriz comparte algunos de los hábitos que le ayudan a mantenerse en plena forma y a cuidar su salud, convirtiéndose en la gran protagonista del número.

La revista también incluye una entrevista de Marta Torné a Pelayo Díaz en su casa de Ibiza, un reportaje sobre el verano de Eva Longoria en Marbella y las primeras declaraciones del hijo adoptivo de Raffaella Carrà acerca de la herencia de la inolvidable artista italiana.

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