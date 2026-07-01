Espana agencias

Pablo Chiapella y Kira Miró revelan el valor de las raíces en la serie 'Olivia'

Guardar
Google icon

Esperanza Ronda

Madrid, 1 jul (EFE).- La familia y las raíces son fundamentales para los actores Pablo Chiapella y Kira Miró, protagonistas de la nueva serie 'Olivia', que aúna comedia, drama y emoción para revelar el valor del perdón y de las segundas oportunidades como modo de reparación.

PUBLICIDAD

"Hay un momento en la vida en el que las raíces son una salvación, muchas veces para saber de dónde vienes, para saber por qué te ocurren las cosas o para entender por qué eres así", señala Chiapella a EFE en una conversación con los actores de la serie, con motivo de su estreno en Disney + este miércoles 1 de julio.

Nancho Novo, María Schwinning, Fernando Tejero, Lalachus y Lamine Thior forman parte del elenco de esta nueva producción con atmósfera de fábula, rodada en el pueblo jienense de Úbeda y entre olivares centenarios, que otorgan a la serie identidad de cuento.

PUBLICIDAD

Pablo Chiapella ('La que se avecina') encarna a Mario Rey, un famoso meteorólogo de la televisión que tras caer en desgracia, arrastra a Olivia, su hija, al pueblo jienense de Úbeda a la finca de su padre, Tomás, interpretado por Nancho Novo ('Cuéntame cómo pasó), con quien no se habla desde hace 30 años.

Con la aparición de su nieta, que personifica María Schwinning ('El mal'), este reencuentro revuelve el corazón de este anciano, terco, solitario y atrapado en su aceite y sus olivos.

En la ficción, el personaje de Chiapella "no pierde el absurdo y el chiste", pero a lo largo de la serie "tiene que darse de cabeza con sus emociones reales", un papel que le ha permitido grabar a un tiempo y un ritmo que normalmente las comedias que viene haciendo no se lo permiten.

El actor, reconocido por su popular papel en 'La que se avecina', defiende que las raíces "antes o después tiran de ti" y subraya el valor de pedir perdón, algo que para él es mucho más difícil que perdonar.

"Hay una expresión que detesto, que es la de 'perdono pero no olvido'", confiesa Nancho Novo, que cree que para pedir perdón hace falta comerse el orgullo y tener una personalidad muy fuerte", algo que en cierto modo le sucede a su personaje, que tiene "un componente de algo mágico pero también muy arraigado".

Kira Miró encarna a una guardia civil canaria destinada por la fuerza en Úbeda, donde está en contra de su voluntad, y aunque sueña con volver a su tierra, la llegada de Mario trastocará sus planes.

La actriz ('Machos alfa') afirma que las raíces son "la brújula" de una persona, como refleja la serie, que habla de "reconectar con la familia" y que "el éxito es estar donde quieres estar".

Para la actriz y cómica Lalachus ('La vida breve'), que interpreta a Sol, la dueña del bar del pueblo, las raíces son "la clave de que no se te vaya la cabeza y, sobre todo, de poder vivir con tranquilidad".

"Volver cada cierto tiempo al punto donde uno fue feliz y donde se le percibía de una manera esencial, sin todos los artificios que tiene ir creciendo y la vida adulta", reflexiona sobre la importancia de volver a las raíces como un refugio, que para ella son su madre y sus hermanas.

Su personaje es como ella, "muy picajosa", y al estar "en el centro neurálgico" del pueblo, está al tanto de todas las cosas que pasan y le van contando.

La serie, creada y producida por David Troncoso y Flipy, y dirigida por Juanma Pachón, es un relato que reflexiona sobre la importancia de las personas y lo esencial ante la fugacidad de lo inmediato, con un punto de realismo y humor pero atmósfera de fábula. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

Protección de Datos recuerda que comprobar la identidad no siempre autoriza a una empresa, hotel o repartidor a conservar una imagen completa del documento

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

Al menos 35 heridos tras el choque de un autocar contra la fachada de un edificio en Lleida: cuatro personas en estado crítico

Once dotaciones de los bomberos y los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se han trasladado hasta el lugar

Al menos 35 heridos tras el choque de un autocar contra la fachada de un edificio en Lleida: cuatro personas en estado crítico

Los expertos explican cinco diagnósticos que pueden confundirse con autismo y el mejor modo para reconocerlo

La clave, según los especialistas, reside en identificar los desencadenantes y las soluciones asociadas a cada condición

Los expertos explican cinco diagnósticos que pueden confundirse con autismo y el mejor modo para reconocerlo

Boda real a la vista: la casa real de Portugal anuncia el compromiso de su hijo pequeño con la baronesa de Trachenberg

La institución, que no ejerce la titularidad, ha anunciado el futuro matrimonio de su hijo menor

Boda real a la vista: la casa real de Portugal anuncia el compromiso de su hijo pequeño con la baronesa de Trachenberg

Muere un niño de rabia en Canadá tras despertarse con un murciélago en la cara: es el primer caso de contagio local desde 1967

El menor de 11 años presentó los síntomas de la enfermedad pocos días después del contacto con el animal infectado

Muere un niño de rabia en Canadá tras despertarse con un murciélago en la cara: es el primer caso de contagio local desde 1967
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El número de españoles fallecidos en el doble seísmo de Venezuela asciende a 26 y el de desaparecidos a 150

El número de españoles fallecidos en el doble seísmo de Venezuela asciende a 26 y el de desaparecidos a 150

El Tribunal Supremo mira a Europa: qué dice realmente la legislación de la UE sobre la regularización de migrantes

Acciona expedienta a cuatro afiliados de CCOO, trabajadores del contrato de limpieza de Almería, en la ‘trama’ de enchufes a familiares sin ir a trabajar

No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA en el extranjero y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

ECONOMÍA

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

El Gobierno crea una lista pública de gasolineras que no descuenten de los precios las ayudas fiscales por la guerra

Amancio Ortega dona tres millones a Cruz Roja a través de Inditex para los afectados por los terremotos de Venezuela: financiará una clínica móvil

Huelga en Correos en la Comunidad de Madrid: CGT convoca paros en todos los centros y turnos por una “falta de personal abrumadora”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo