Pablo Chiapella y Kira Miró revelan el valor de las raíces en la serie 'Olivia'

Esperanza Ronda

Madrid, 1 jul (EFE).- La familia y las raíces son fundamentales para los actores Pablo Chiapella y Kira Miró, protagonistas de la nueva serie 'Olivia', que aúna comedia, drama y emoción para revelar el valor del perdón y de las segundas oportunidades como modo de reparación.

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"Hay un momento en la vida en el que las raíces son una salvación, muchas veces para saber de dónde vienes, para saber por qué te ocurren las cosas o para entender por qué eres así", señala Chiapella a EFE en una conversación con los actores de la serie, con motivo de su estreno en Disney + este miércoles 1 de julio.

Nancho Novo, María Schwinning, Fernando Tejero, Lalachus y Lamine Thior forman parte del elenco de esta nueva producción con atmósfera de fábula, rodada en el pueblo jienense de Úbeda y entre olivares centenarios, que otorgan a la serie identidad de cuento.

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Pablo Chiapella ('La que se avecina') encarna a Mario Rey, un famoso meteorólogo de la televisión que tras caer en desgracia, arrastra a Olivia, su hija, al pueblo jienense de Úbeda a la finca de su padre, Tomás, interpretado por Nancho Novo ('Cuéntame cómo pasó), con quien no se habla desde hace 30 años.

Con la aparición de su nieta, que personifica María Schwinning ('El mal'), este reencuentro revuelve el corazón de este anciano, terco, solitario y atrapado en su aceite y sus olivos.

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En la ficción, el personaje de Chiapella "no pierde el absurdo y el chiste", pero a lo largo de la serie "tiene que darse de cabeza con sus emociones reales", un papel que le ha permitido grabar a un tiempo y un ritmo que normalmente las comedias que viene haciendo no se lo permiten.

El actor, reconocido por su popular papel en 'La que se avecina', defiende que las raíces "antes o después tiran de ti" y subraya el valor de pedir perdón, algo que para él es mucho más difícil que perdonar.

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"Hay una expresión que detesto, que es la de 'perdono pero no olvido'", confiesa Nancho Novo, que cree que para pedir perdón hace falta comerse el orgullo y tener una personalidad muy fuerte", algo que en cierto modo le sucede a su personaje, que tiene "un componente de algo mágico pero también muy arraigado".

Kira Miró encarna a una guardia civil canaria destinada por la fuerza en Úbeda, donde está en contra de su voluntad, y aunque sueña con volver a su tierra, la llegada de Mario trastocará sus planes.

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La actriz ('Machos alfa') afirma que las raíces son "la brújula" de una persona, como refleja la serie, que habla de "reconectar con la familia" y que "el éxito es estar donde quieres estar".

Para la actriz y cómica Lalachus ('La vida breve'), que interpreta a Sol, la dueña del bar del pueblo, las raíces son "la clave de que no se te vaya la cabeza y, sobre todo, de poder vivir con tranquilidad".

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"Volver cada cierto tiempo al punto donde uno fue feliz y donde se le percibía de una manera esencial, sin todos los artificios que tiene ir creciendo y la vida adulta", reflexiona sobre la importancia de volver a las raíces como un refugio, que para ella son su madre y sus hermanas.

Su personaje es como ella, "muy picajosa", y al estar "en el centro neurálgico" del pueblo, está al tanto de todas las cosas que pasan y le van contando.

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La serie, creada y producida por David Troncoso y Flipy, y dirigida por Juanma Pachón, es un relato que reflexiona sobre la importancia de las personas y lo esencial ante la fugacidad de lo inmediato, con un punto de realismo y humor pero atmósfera de fábula. EFE

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