Maíllo cree que las generales serán en marzo y quiere que el nuevo Sumar tenga candidato y proyecto antes de octubre

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha afirmado este miércoles que está convencido, como "apreciación personal", de que las próximas elecciones generales serán en marzo y ha defendido que el nuevo espacio de Sumar debe tener resueltos "como muy tarde en septiembre" sus grandes retos, entre ellos la propuesta programática, el método de construcción del programa electoral, las prioridades políticas y una persona de referencia de candidato.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Maíllo ha explicado que los actores que componen actualmente Sumar han dado "un paso al frente" para configurar un nuevo proyecto político que "renueve el espacio de la izquierda transformadora", que representa en este momento el "ala izquierda del Gobierno" y que, según ha señalado, conecta con una tradición que ha tenido expresión electoral antes con el Partido Comunista de España, Izquierda Unida, Unidas Podemos y Sumar.

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El líder de IU ha defendido que ese espacio político "existe", "resiste" y tiene "fuerza" en España, así como voluntad de construcción de un proyecto federal y plurinacional con otras realidades, además de una voluntad "inexorable" de seguir profundizando en reformas democráticas.

Preguntado por los plazos para ese nuevo proyecto, Maíllo ha asegurado que lo tiene "muy claro": "Cuanto antes, mejor". En todo caso, ha situado septiembre como máximo, subrayando que al inicio del curso político debe tener resueltos los grandes retos del proyecto por una cuestión de calendario electoral para luego empezar a transmitir "la buena nueva" de dicho proyecto.

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A su juicio, esta nueva etapa va a "reforzar" y "recuperar" a mucha gente que está "esperándolo" y que aguarda este proceso "con estímulos y con optimismo".

TENÍA UN NOMBRE, PERO YA NO

Preguntado por quién debería ser el candidato o candidata de ese espacio, Maíllo ha respondido que no tiene "en estos momentos" un nombre, aunque ha admitido que lo ha tenido.

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En todo caso, ha defendido que la secuencia debe empezar por la propuesta programática del proyecto, el método democrático de construcción del programa electoral y las prioridades políticas. "Y, evidentemente, una persona de referencia que simbolice esa nueva etapa. Y la habrá, claro que la habrá", ha concluido el dirigente de IU.