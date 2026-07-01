Laporta: "La oferta por Julián es firme, pero la mantendremos el tiempo que consideremos"

Barcelona, 1 jul (EFE).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reconocido este miércoles que la entidad azulgrana ha hecho "una oferta firme" para fichar al delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez, aunque ha advertido que la misma tiene fecha de caducidad.

"Deco hizo una oferta de una cantidad determinada sabiendo que el jugador quiere venir al Barça desde hace tiempo, desde antes de que estuviera en el City. Esa oferta la mantendremos el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas del Atlético de Madrid", ha explicado Laporta. EFE

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