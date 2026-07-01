Málaga, 1 jul (EFE).- La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en Rincón de la Victoria (Málaga), de la que hasta el momento no han trascendido las causas del fallecimiento, según han informado a EFE fuentes cercanas al caso.

El cuerpo ha sido hallado este miércoles y hasta el lugar se ha desplazado una comitiva judicial, entre ellos un médico forense, para el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.

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El cadáver ha sido localizado cerca de la autovía A-7, a la altura de Rincón de la Victoria, y próximo a una gasolinera y los investigadores no descartan ninguna hipótesis, ya que las pesquisas están en una fase muy incipiente. EFE