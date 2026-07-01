La conductora del autocar accidentado en Lleida da negativo en alcoholemia y drogas

Lleida, 1 jul (EFE).- La conductora del autocar accidentado este miércoles en la rambla Ferran de Lleida, en el que han resultado heridas 44 personas, cuatro de ellas en estado crítico, ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas, según ha avanzado el alcalde de la ciudad, Fèlix Larrosa.

El accidente ha ocurrido a las 07:20 horas de este miércoles cuando el autocar, que cubría el trayecto Lleida-La Granja d'Escarp, con 55 pasajeros, se ha estrellado lateralmente en la fachada del edificio de la Diputación de Lleida.

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La Guardia Urbana ya ha tomado declaración a la conductora y ha enviado al juzgado las primeras diligencias, según ha explicado un portavoz de esta fuerza de seguridad.

La policía ha recabado todos los datos necesarios en el lugar del accidente, ha tomado declaraciones y ha revisado las cámaras de seguridad de la ciudad y, según las citadas fuentes, cuando el atestado esté finalizado lo enviarán al juzgado.

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Larrosa ha afirmado que está claro que la trayectoria del autobús era acertada y en un determinado momento cambia. “Esta es la clave. Y cuando cambia e invade la zona peatonal, se arrastra por la pared del Palau de la Diputación”, ha remarcado.

El alcalde ha explicado que el accidente ha ocurrido a las 07:20 horas de este miércoles y ha considerado que si hubiera tenido lugar más tarde, seguramente habría que “lamentar una mayor trascendencia de lo que ya ha tenido”, por la afluencia que suele tener la Rambla Ferran a esas horas.

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Según la última información facilitada por el Departamento de Salud, veintiún heridos siguen ingresados en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.

Cuatro de los heridos están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), dos en estado crítico y dos estable, dentro de la gravedad. Aunque en un principio, se pensaba que una quinta persona debería ingresar en la UCI, finalmente, no ha sido necesario, y el número de heridos de carácter crítico es de cuatro.

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El resto de las personas atendidas en este centro sanitario sufren lesiones traumáticas de diversa consideración y siguen ingresadas pendientes de su evolución médica. EFE

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