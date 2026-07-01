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La CNMC investiga también prácticas anticompetitivas en la intermediación hipotecaria

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Madrid, 1 jul (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas anticompetitivas en el sector de la intermediación hipotecaria, paso previo a la posible incoación de un expediente sancionador, después de haber abierto recientemente una investigación a los seis grandes bancos por posibles prácticas anticompetitivas en hipotecas.

El organismo de Competencia ha informado este miércoles de que los pasados 23 y 24 de junio llevó a cabo inspecciones en la sede de una asociación de empresas dedicadas a la intermediación hipotecaria.

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En concreto, la CNMC investiga la existencia de una recomendación o decisión colectiva y/o posibles acuerdos o prácticas concertadas entre empresas presentes en esta actividad para no captar empleados entre las empresas miembros de la asociación, así como para fijar precios y condiciones comerciales en los servicios que prestan.

Según ha indicado la CNMC, estas prácticas podrían ser consideradas como una infracción muy grave de la Ley de Competencia y pueden conllevar multas de hasta el 10 % del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de la imposición de la sanción.

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Las empresas de intermedicación hipotecaria actúan como mediador entre el solicitante de un préstamo y las entidades financieras, facilitando al cliente las mejores ofertas en función de su perfil.

La figura del intermediario de crédito inmobiliario está sujeta a la normativa del Banco de España, una regulación cuyo objetivo es garantizar que actúen de forma transparente en beneficio del consumidor.

La CNMC vuelve a actuar con esta investigación en el mercado hipotecario español.

El pasado 16 de junio anunció que investigaba a los seis grandes bancos del país (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) por posibles prácticas anticompetitivas en el ámbito de la política comercial de hipotecas.

En ese caso, Competencia investiga si las declaraciones que hicieron directivos sobre la política comercial futura de sus bancos en las ruedas de prensa de presentación de resultados, en particular sobre los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo, podrían vulnerar la competencia.

La CNMC considera que esas declaraciones habrían permitido a entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores.

Desde la patronal bancaria, la AEB, así como desde algunos de los bancos afectados, se ha negado la existencia de esas prácticas y aseguran que esas entidades han cumplido en todo momento la ley.

Además, la AEB ha señalado que el mercado hipotecario español es de los más competitivos de Europa, como refleja el tipo de interés medio de las hipotecas.

Estas dos investigaciones se han dado a conocer en el momento del relevo al frente de la CNMC, cuya presidenta Cani Fernández ya cumplió hace unas semanas su mandato de seis años.

El Gobierno ya ha propuesto al catedrático Juan José Ganuza Fernández para sustituirla, propuesta que tiene que ser aprobada por el Congreso de los Diputados. EFE

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