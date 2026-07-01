Espana agencias

Iñaki Sandoval será el nuevo director general de la Fundación Conservatori Liceu

Guardar
Google icon

Barcelona, 1 jul (EFE).- El pianista, compositor y gestor académico Iñaki Sandoval será el nuevo director general de la Fundación Conservatorio del Liceu, cargo al que se incorporará en enero de 2027, con el objetivo de convertir el centro en un "gran referente europeo y global de la formación musical del siglo XXI".

Acompañado por el presidente de la privada Fundación Conservatorio Liceu, Sergi Ferrer-Salat, el músico pamplonés, actualmente Decano de la School of Music en la Hong Kong Academy for Performing Arts, también ha subrayado que durante su mandato habrá "tolerancia cero" y "transparencia" ante "cualquier conducta inapropiada".

PUBLICIDAD

Sandoval aludía, sin citarlo, al hecho de que en 2025 se apartara a un profesor de forma "cautelar" de toda actividad docente ante la queja de una alumna por presuntos abusos sexuales.

A su juicio, actualmente ya hay instaurados unos protocolos al respecto y tiene claro que hay "una línea roja muy clara" en la institución con respecto a esta problemática.

PUBLICIDAD

"Estos casos -ha proseguido- perjudican al resto de la institución, los alumnos deben venir al conservatorio con tranquilidad y deben centrarse en los estudios. Con el precedente que hay, vamos a poner especial cuidado y esperemos que estas situaciones no se vuelvan a repetir".

Actualmente, el Conservatorio del Liceu, que en 2037 cumplirá 200 años de historia, cuenta con 700 alumnos en su Centro Superior; hay más de 800 en el grado profesional (con sede en la plaza Urquinaona) y cuenta con otros 10.000 alumnos de escuelas dentro del Programa Educativo, según ha indicado Sergi Ferrer-Salat, quien ha reivindicado que la institución pueda tener ayudas públicas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Dacia Sandero resiste el acelerón del Seat Ibiza y es el coche más vendido este año: más de 18.500 conductores lo compraron

Durante los seis primeros meses de 2026 se comercializaron 647.711 turismos en España, un 6,2% más que en el primer semestre de 2025

El Dacia Sandero resiste el acelerón del Seat Ibiza y es el coche más vendido este año: más de 18.500 conductores lo compraron

La película más infravalorada de Robert De Niro que él mismo considera “una joya escondida”: “No se quién la vio, pero yo me lo pasé muy bien haciéndola”

El intérprete reivindica el remake de ‘Stanno tutti bene’, una de las cintas menos conocidas de su filmografía

La película más infravalorada de Robert De Niro que él mismo considera “una joya escondida”: “No se quién la vio, pero yo me lo pasé muy bien haciéndola”

Una investigación demuestra cómo una sola inyección puede revertir la osteoartritis en semanas

Se trata de una dolencia que no tiene cura, pese a su alta prevalencia

Una investigación demuestra cómo una sola inyección puede revertir la osteoartritis en semanas

Orden de búsqueda y captura contra Vito Quiles: la Policía acude a la sede de la televisión en la que trabaja para detenerle, pero no logra localizarle

El creador de contenido no se encontraba en la redacción cuando llegaron los agentes y ni la Policía ni la autoridad judicial han aclarado por el momento qué causa ha originado la orden

Orden de búsqueda y captura contra Vito Quiles: la Policía acude a la sede de la televisión en la que trabaja para detenerle, pero no logra localizarle

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 2 de julio: Miguel y Claudia tienen su primera cita y Cloe comunica el futuro de la fábrica

La ficción diaria de Antena 3 recobra la tranquilidad tras el regreso de Nieves y la decisión de Hugo Brossard

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 2 de julio: Miguel y Claudia tienen su primera cita y Cloe comunica el futuro de la fábrica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Orden de búsqueda y captura contra Vito Quiles: la Policía acude a la sede de la televisión en la que trabaja para detenerle, pero no logra localizarle

Orden de búsqueda y captura contra Vito Quiles: la Policía acude a la sede de la televisión en la que trabaja para detenerle, pero no logra localizarle

Ayuso reclama que haya observadores para supervisar las nacionalizaciones antes de las elecciones por un posible impacto en el censo: “Es ahora cuando esto nos inquieta”

Europa envía 7.000 millones de euros de ayuda a Ucrania en una semana para reforzar su defensa ante Rusia

El Supremo abre una sexta causa contra Alvise Pérez al apreciar indicios de que su canal de Telegram pudo incitar a desórdenes públicos agravados

Víctor de Aldama no se plantea devolver el dinero como pide Anticorrupción: “Es un cobro legal. Así lo ha dicho el Supremo”

ECONOMÍA

El Dacia Sandero resiste el acelerón del Seat Ibiza y es el coche más vendido este año: más de 18.500 conductores lo compraron

El Dacia Sandero resiste el acelerón del Seat Ibiza y es el coche más vendido este año: más de 18.500 conductores lo compraron

La tortilla de patatas deja de ser española: la patata francesa se cuela en las cocinas dejando “al borde de la ruina” a los agricultores locales

Doce o catorce pagas: qué opción te ayuda más a ahorrar o invertir tu dinero

España no despega en talento académico: solo el 10,6% de los estudiantes es de alto rendimiento, por debajo de la media de la OCDE y de países como Francia

Polémica en Reino Unido por el sueldo de Nigel Farage en una empresa de venta de oro: el impulsor del Brexit cobró 26.120 euros por hora como embajador

DEPORTES

La historia de Djed Spence, el niño que eligió el fútbol antes que el taekwondo y es el primer musulmán en jugar con Inglaterra

La historia de Djed Spence, el niño que eligió el fútbol antes que el taekwondo y es el primer musulmán en jugar con Inglaterra

Laporta toma posesión del cargo de presidente del FC Barcelona tras ganar las elecciones en marzo: estos son los retos que tiene por delante

De “repulsivo” a “tiene que seguir así”: la reconciliación de Jude Bellingham y Thomas Tuchel en pleno Mundial 2026

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, miércoles 1 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local