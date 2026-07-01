Iñaki Sandoval será el nuevo director general de la Fundación Conservatori Liceu

Barcelona, 1 jul (EFE).- El pianista, compositor y gestor académico Iñaki Sandoval será el nuevo director general de la Fundación Conservatorio del Liceu, cargo al que se incorporará en enero de 2027, con el objetivo de convertir el centro en un "gran referente europeo y global de la formación musical del siglo XXI".

Acompañado por el presidente de la privada Fundación Conservatorio Liceu, Sergi Ferrer-Salat, el músico pamplonés, actualmente Decano de la School of Music en la Hong Kong Academy for Performing Arts, también ha subrayado que durante su mandato habrá "tolerancia cero" y "transparencia" ante "cualquier conducta inapropiada".

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Sandoval aludía, sin citarlo, al hecho de que en 2025 se apartara a un profesor de forma "cautelar" de toda actividad docente ante la queja de una alumna por presuntos abusos sexuales.

A su juicio, actualmente ya hay instaurados unos protocolos al respecto y tiene claro que hay "una línea roja muy clara" en la institución con respecto a esta problemática.

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"Estos casos -ha proseguido- perjudican al resto de la institución, los alumnos deben venir al conservatorio con tranquilidad y deben centrarse en los estudios. Con el precedente que hay, vamos a poner especial cuidado y esperemos que estas situaciones no se vuelvan a repetir".

Actualmente, el Conservatorio del Liceu, que en 2037 cumplirá 200 años de historia, cuenta con 700 alumnos en su Centro Superior; hay más de 800 en el grado profesional (con sede en la plaza Urquinaona) y cuenta con otros 10.000 alumnos de escuelas dentro del Programa Educativo, según ha indicado Sergi Ferrer-Salat, quien ha reivindicado que la institución pueda tener ayudas públicas. EFE

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