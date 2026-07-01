Evolución favorable del incendio de Leciñena (Zaragoza), con 2.200 hectáreas afectadas

Zaragoza, 1 jul (EFE).- El incendio forestal declarado en la localidad zaragozana de Leciñena evoluciona favorablemente gracias a los trabajos realizados durante la noche por el dispositivo desplegado en la zona y no ha aumentado el perímetro tras afectar a unas 2.200 hectáreas.

Durante la noche han trabajado sobre el terreno seis equipos compuestos de cuadrillas terrestres y autobombas de Infoar, los dos batallones de la UME y los equipos que han aportado las diputaciones provinciales de Huesca y Zaragoza, según ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón.

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Este operativo ha trabajado intensamente durante toda la noche en la zona en los flancos e intentando atacar la cabeza del fuego, si bien, como ha destacado el Gobierno de Aragón, el día clave para combatir el fuego será este miércoles.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ayer a última hora de la tarde, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, se mostró extremadamente preocupado por la evolución del incendio, totalmente forestal, al progresar de manera muy rápida y quemar en solo dos horas y media mil hectáreas de bosque de la Sierra de Alcubierre, una zona "preciosa" donde se ubica la ruta de las trincheras de Orwell de la Guerra Civil.

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En todo caso, no se esperan, a corto plazo, afecciones para los ayuntamientos ni tener que decretar ningún tipo de confinamiento o evacuación, aunque los equipos están atentos a la evolución del humo y de las llamas que, según la vicepresidenta del gobierno, Mar Vaquero, han podido ser causadas por una cosechadora.

Desde las 07.30 horas se han ido incorporando medios aéreos y la previsión es que ataquen las llamas a lo largo del día un número de efectivos similar al de ayer, alrededor de 250 del Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación Provincial de Zaragoza, Infoar, el Ministerio de Transición Ecológica y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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Según ha informado el Gobierno de Aragón, sigue cortada la carretera A-129 (Zaragoza-Sariñena) entre Leciñena y Alcubierre (puntos kilométricos 25 al 39) y la A-1211 entre Robres y Alcubierre.

Desde las 8.30 está reunido nuevamente el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para analizar la evolución del incendio. EFE