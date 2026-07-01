Bolaños muestra su confianza en la presidenta de la SEPI tras ser imputada porque "no hay nada" que cuestione su gestión

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mostrado su respaldo a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, después de ser imputada por la Audiencia Nacional en el 'caso Leire Díez', ya que considera que "no hay nada que ponga en cuestión su gestión".

Así lo ha asegurado este miércoles a preguntas de los periodistas desde la sede del Ministerio de Justicia y en sintonía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también trasladó su apoyo a Gualda una vez conocida su imputación al entender que no existen indicios que la comprometan: "Por supuesto, claro que sí".

PUBLICIDAD

Fue este lunes cuando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó declarar investigada a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la pieza del 'caso Leire Díez' sobre presuntas irregularidades en contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares, al hallar "indicios de criminalidad".

En la línea de otros miembros del Gobierno, Bolaños ha insistido en lo que "hizo el presidente del Gobierno" y "también el ministro de Hacienda", Arcadi España, "del que depende la SEPI".

PUBLICIDAD

"Quiero mostrar nuestra confianza en la presidenta de la SEPI. De los hechos que hemos conocido, no hay nada que ponga en cuestión su gestión", ha expresado.

El ministro de Justicia ha manifestado que ahora toca dar "tiempo" a la justicia, a la investigación. "Es el momento en el que la instrucción debe avanzar y, por el momento, no encontramos ningún elemento que ponga en duda o que cuestione la confianza que tiene el Gobierno en la presidenta de la SEPI", ha reiterado.

PUBLICIDAD