Vox avisa al PP de que hay que "combatir el separatismo con todas las armas posibles"

Barcelona, 30 jun (EFE).- El portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga, ha rechazado este martes cualquier tipo de negociación con Junts: "Con el separatismo no se puede negociar, hay que combatirlo con todas las armas posibles".

Así lo ha dicho en rueda de prensa desde el Parlament, después de que el pasado sábado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmara que espera que Cataluña "vuelva a ser decisiva para el futuro de España" y se mostrara partidario de "pasar página", sin "olvidar" lo vivido durante el proceso independentista.

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"Nosotros no pasamos página ante el separatismo y el golpismo", ha replicado Garriga, que ha tachado a Junts de "hipócrita", porque en el Congreso ejerce de "muleta" del Gobierno de Pedro Sánchez y en el Parlament hace de "trilero".

Como ejemplo de ello ha apuntado que Junts presenta enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos, donde propone reducir el impuesto de sucesiones, pese a que "ellos mismos lo subieron cuando gobernaban".

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Si Junts quiere "suprimir" el impuesto de sucesiones, ha señalado Garriga, hay margen para ponerse "de acuerdo en el Congreso", pero "es una auténtica hipocresía llevar aquí enmiendas parciales".

Sobre los presupuestos, que se votarán este jueves en el Parlament, ha opinado que contienen "mucho gasto superfluo, en torno al 30 %, unos 18.000 millones de euros", cifra que "coincide con la recaudación de IRPF que pagamos los catalanes".

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"Podríamos tener unas nóminas limpias de IRPF a costa de reducir este gasto accesorio, duplicidades, chiringuitos, todo tipo de subvenciones ideológicas", ha alegado.

Por otra parte, Garriga ha denunciado una "agresión" a la concejal de Vox en Canovelles (Barcelona) Rosa Tajadura y ha exigido al alcalde del municipio, el socialista Emilio Cordero, una reunión para "coordinar la seguridad" de la edil. EFE

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