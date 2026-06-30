Vivienda da por finalizadas las obras de demolición de Campamento en Madrid

Madrid, 30 jun (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado este martes que las obras de demolición del nuevo barrio de Campamento de Madrid están terminadas en un 98 %, tres meses antes del final del plazo, y que están listos los trámites y los 140 millones para el proyecto de urbanización.

Con motivo de una visita realizada a las obras, la ministra ha indicado que estos trabajos de demolición se iniciaron hace seis meses y ya prácticamente quedan las tareas de limpieza de la obra para un proyecto inmobiliario que llevaba en el imaginario colectivo más de tres décadas.

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Asimismo, ha señalado que se han reciclado residuos para otros usos e incluso también para la propia tarea de urbanización y ha destacado que las obras han finalizado antes de los tres meses que le quedaban para cumplir a la empresa encargada de este contrato y que se hayan saldado sin ningún incidente.

Tras ello, el Gobierno ha llevado al consejo rector de Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda y suelo, la aprobación del presupuesto para las siguientes fases (1 y 2) de obra de urbanización, de manera que ya están dispuestos 140 millones para el acondicionamiento de estas parcelas para la próxima construcción de los de los edificios y la adecuación de las conexiones.

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Una vez recibida la aprobación definitiva al proyecto de urbanización por parte del Ayuntamiento, en los próximos meses se iniciarán, por tanto, todos los trabajos de urbanización, que irán acompañados con la construcción de las viviendas.

"Es el proyecto más importante de vivienda pública que se está haciendo en España en estos momentos", ha destacado la ministra, que defiende la preservación de los suelos públicos para que sirvan al interés general y el modelo de vivienda pública asequible para garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos y "salir de esta crisis permanente en la que vivimos".

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Campamento suma más de 211 hectáreas y abarca la construcción de, al menos, 10.700 viviendas a precios asequibles en el suroeste de Madrid.

El origen de esta actuación data de hace unos 40 años, como consecuencia de la finalización de la actividad militar en los cuarteles de Campamento. EFE

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