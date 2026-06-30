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Sumar propone reconocer por ley que policías nacionales puedan afiliarse a sindicatos de clase y negociar colectivamente

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Sumar ha registrado una proposición de ley para que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía tengan derecho a afiliarse libremente a organizaciones sindicales interprofesionales o de clase, como Comisiones Obreras y UGT, sin necesidad de inscribirse en las actuales entidades profesionales, y así poder participar en una negociación colectiva.

La iniciativa modifica la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional para mejorar los derechos de sindicación y negociación colectiva estableciendo que los policías, para la defensa de sus intereses, puedan ejercer ese derecho conforme a los requisitos de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y con los límites previstos en la propia norma.

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El texto plantea que los policías nacionales tengan derecho a la sindicación y a la acción sindical, así como a la realización de acciones laborales de carácter reivindicativo que no alteren el normal funcionamiento de los servicios y se ejerzan con carácter no uniformado. En todo caso, mantiene que no podrán ejercer el derecho de huelga ni acciones sustitutivas o actuaciones concertadas para alterar el normal funcionamiento de los servicios.

La proposición también reconoce el derecho a la negociación colectiva en los términos establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, el derecho a ser informados a través de las organizaciones sindicales y el planteamiento de conflictos colectivos dentro de los límites normativamente previstos.

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Además, Sumar plantea que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía con cargos de representación sindical no puedan ser objeto, por razón de su actividad sindical, de traslado forzoso, modificación de destino, retraso en procesos de promoción o cualquier otra medida que suponga menoscabo de sus condiciones de trabajo.

CAMBIOS EN EL CONSEJO DE LA POLICÍA

La iniciativa modifica también las funciones del Consejo de Policía para que pueda elevar propuestas y tomar conocimiento de los acuerdos de la mesa sectorial de la Policía Nacional como órgano específico y permanente de negociación colectiva, así como estudiar, desarrollar y ejecutar propuestas y medidas sobre derechos sindicales y de participación.

En materia disciplinaria, propone que no sean sancionables las acciones laborales de carácter reivindicativo que no alteren el normal funcionamiento de los servicios y se ejerzan sin uniforme, e incluye como falta grave impedir, limitar u obstaculizar a los subordinados el ejercicio de sus derechos, incluida la libertad sindical de afiliación, siempre que no constituya falta muy grave.

La proposición incorpora también cambios en el marco de representación profesional de la Guardia Civil, con modificaciones sobre créditos horarios y dedicación plena de las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de la Guardia Civil.

PIDEN EUROPEIZARSE Y ACABAR CON LAS RESTRICCIONES

En una rueda de prensa en el Congreso este martes, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha defendido que hay que acabar con las restricciones a los derechos sindicales de afiliación de la Policía Nacional, que, según ha afirmado, "no tienen ninguna explicación hoy día", casi 50 años después de aprobarse la Constitución.

Santiago ha asegurado que la proposición persigue reconocer plenamente la libertad sindical de los miembros de la Policía Nacional conforme a los estándares constitucionales y del derecho europeo, poner fin a la desigualdad con otros cuerpos policiales locales y autonómicos, y asegurar una negociación colectiva efectiva en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público.

A su juicio, "no es asumible" que sigan limitados sus derechos sindicales y ha recalcado que el artículo 28 de la Constitución reconoce el derecho a la sindicación de todos los ciudadanos y solo permite excepciones para las Fuerzas Armadas y Cuerpos sometidos a disciplina militar, algo que, según ha señalado, no es el caso de la Policía Nacional.

El parlamentario ha comparado la situación de la Policía Nacional con otros cuerpos como la Policía Local, la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra, el Cuerpo General de la Policía Canaria o la Policía Foral de Navarra, y ha sostenido que no hay explicación para que esos cuerpos tengan plenos derechos de sindicación y no los tenga la Policía Nacional.

NO ESPERAN PROBLEMAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Preguntado por la posición del Ministerio del Interior, Santiago ha dicho que no contempla que pueda poner problemas a este avance y ha afirmado que, según les ha trasladado el Sindicato Reformista de Policía, los contactos mantenidos con el Grupo Socialista han dejado "una impresión muy positiva".

El portavoz de IU en el Congreso ha defendido que no se trata de hacer propuestas como la equiparación salarial de todos los cuerpos policiales por ley, sino de dar a los funcionarios de la Policía Nacional la herramienta necesaria para que "conquisten" mejores salarios, jubilación anticipada, coeficientes reductores de jubilación y mejores condiciones de trabajo mediante la negociación colectiva.

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EuropaPress

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