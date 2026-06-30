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Monchi confirma el interés del Espanyol en el defensa Quilindschy Hartman (Burnley)

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Barcelona, 30 jun (EFE).- El director general deportivo del Espanyol, Ramón Rodríguez 'Monchi', confirmó este martes el interés del club blanquiazul en el lateral izquierdo neerlandés Quilindschy Hartman, jugador del Burnley inglés.

En declaraciones al canal de Twitch de Javier de Haro, Monchi afirmó que su nombre está en lista: "Es una opción importante para el puesto del lateral izquierdo, donde no podemos fallar". El nombre del futbolista suena desde hace días como futurible.

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Quilindschy Hartman milita actualmente en el Burnley inglés, club que preside Alan Pace, que a su vez dirige el Espanyol. La química entre ambas entidades es obvia. Hartman tiene 24 años y ha disputado 23 encuentros en la campaña 2025-2026, entre todas las competiciones.

Por otra parte, Monchi confirmó que el extremo del Castellón Álex Calatrava está "cerca" de convertirse en blanquiazul: "No será ninguna sorpresa si digo mañana que Álex será jugador del Espanyol, pero hay unos parámetros marcados y no vamos a precipitarnos".

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Monchi también avanzó su intención de renovar al portero Fortuño, con contrato hasta 2027. El guardameta, según indicó el director general deportivo, podría salir cedido. El club estudia la mejor fórmula para que el futbolista siga creciendo. EFE

dpb/xsf/cmm

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