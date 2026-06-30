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Louzán: "Trabajaremos para que la final del Mundial 2030 se celebre en España"

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Las Rozas (Madrid), 30 jun (EFE).- Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española (RFEF), aseguró este martes que el organismo trabajará para que la final del Mundial 2030 se dispute en España, y expresó que su deseo de que el torneo del Centenario sea "el mejor Mundial de la historia".

Durante su intervención en la Asamblea General de la RFEF, Louzán explicó que, una vez concluya el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la Federación centrará sus esfuerzos en la organización de la siguiente cita mundialista que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

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"Trabajar, como no puede ser de otra manera, para que la final de ese Mundial se celebre en España. Ese trabajo nos viene una vez rematado el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con unos ingresos espectaculares y una proyección de país muy importante, que es de alguna manera lo que nos debe ocupar en España. Ojalá podamos hacer ese mejor Mundial del Centenario y el mejor de toda la historia", afirmó.

Además, indicó que el Gobierno se ha puesto recientemente en contacto con la RFEF para colaborar en la organización del torneo y aseguró que la respuesta de la Federación será de "lealtad y colaboración total".

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"Nos ha llamado hace poco el Gobierno para trabajar conjuntamente y espero que así lo hagamos", señaló Louzán, quien también defendió que en la comisión de trabajo para la organización del Mundial estén representados todos los actores del fútbol español.

Por eso, reclamó expresamente la incorporación de LaLiga: "Esta Comisión debe ser plural y deben estar participando todos los actores del fútbol español, y uno fundamental, que nos ha proyectado en el mundo con la mejor Liga del Mundo, es LaLiga", sostuvo.

Por último, recordó que la RFEF, aunque "tiene voz pero no voto" en esas comisiones de trabajo, es la encargada de coordinar y presentar ante la FIFA las sedes españolas que albergarán el Mundial, cuya designación definitiva está aún pendiente, finalizó.

España, Portugal y Marruecos organizarán el Mundial 2030, en el que, además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones en un homenaje a la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 íntegramente en Montevideo. EFE

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