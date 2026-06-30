Los Pueblos más Bonitos reclaman que se retire el cableado aéreo en sus cascos históricos

Madrid, 30 jun (EFE).- La Asociación de Los Pueblos más Bonitos de España, formada por 126 municipios, ha denunciado que el cableado aéreo continúe afeando los cascos históricos de sus pueblos y ha reclamado un plan coordinado y financiado para retirarlo.

De acuerdo a sus datos, nueve de cada diez de sus municipios arrastran cableado aéreo en el caso histórico, según un comunicado remitido este martes.

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Para ello, han pedido la creación de una línea de financiación específica para los conjuntos históricos rurales similar al modelo europeo, el cumplimiento efectivo de las leyes autonómicas de patrimonio, la asunción de responsabilidades por parte de las compañías suministradoras y la retirada del cableado en desuso.

Asimismo, han recordado que la presencia de ese cableado aéreo en los cascos históricos de los municipios está prohibido por la normativa autonómica de patrimonio, por ejemplo en comunidades como Cataluña, Castilla y León, Andalucía o Canarias.

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Desde la asociación han asegurado que muchos ayuntamientos lo intentan resolver poco a poco hasta donde alcanza el presupuesto y que una vez abierta la zanja, las compañías eléctricas y de telecomunicaciones "no acuden" a trasladar sus redes y la obra queda a medias durante meses o años.

Además, han explicado que documentará todos los casos entre los municipios adscritos y los trasladará a las administraciones competentes y a los grupos parlamentarios. EFE

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