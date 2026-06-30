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La UME desplazada a Venezuela ha salvado a dos personas, pero hay muchos desaparecidos

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León, 30 jun (EFE).- La Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazada a Venezuela ha salvado ya a dos personas, pero "hay muchísimos fallecidos, muchos desaparecidos", ha sostenido este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha trasladado su orgullo y agradecimiento a esos militares, que se enfrentan a condiciones complicadísimas y muy difíciles.

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El equipo de la UME desplazado se enfrenta a temperaturas de más de 40 grados, con humedad, y está lloviendo mucho en la zona, lo que dificulta las labores, según ha referido la ministra tras una conversación que ha mantenido con los militares desplazados en una videollamada organizada con motivo de su visita al V Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, con sede en León.

La ministra ha explicado, en declaraciones a los medios, que se han desplazado los miembros de la UME necesarios, con seis miembros más para reforzar el equipo, aunque a medida que pasan los días las posibilidades de rescate con vida son menores.

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Ellos "son optimistas", pero desde luego en este momento todos los medios que se podían poner se han puesto, y si fuera necesario se pondrían más, con "la prevención de que efectivamente el tiempo corre, corre en contra y aunque se han salvado vidas, pues cada vez es más complicado y difícil", ha añadido Robles.

La titular de Defensa ha incidido en que "se ha ido a los sitios donde se ha detectado movimiento. En este momento en concreto se está trabajando en una zona que podría haber personas vivas, aunque es difícil, pero allí donde las personas desesperadas han venido y han pedido que se interviniera, se ha intervenido".

También son menores las posibilidades de encontrar con vida a los españoles desparecidos, ya que las posibilidades de supervivencia son mayores hasta las 72 horas, aunque la UME "va a seguir allí hasta que las autoridades de allí digan que ya no es posible más".

La UME es un "referente internacional", que trabaja con equipos de otros países, en concreto en una zona con los equipos estadounidenses, y "está siendo muy duro porque la descripción es la de una destrucción muy grande".

La ministra ha explicado que "son casi 2.000 los rescatistas internacionales que están trabajando, pero hay que decir que el equipo español es un referente y con la alegría de las vidas que se han salvado, pero también con el dolor de los miles de desaparecidos y los muertos que hay", ha trasladado.

Robles ha trasladado su orgullo y agradecimiento a los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados a Venezuela para participar en las labores de búsqueda de personas desaparecidas tras los terremotos en una conversación que ha mantenido este martes con ellos por videoconferencia.

"Todo el agradecimiento y el orgullo. España y el mundo entero están con ustedes, porque ante una tragedia como esta, no hay fronteras. En esta vida lo más importante es poder ayudar a los demás pero, por favor, descansen y cuídense mucho", ha señalado la ministra en esa conversación que ha mantenido con los militares desplazados en una videollamada organizada con motivo de su visita al V Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, con sede en León.

En esa conversación, el teniente coronel Jesús Bru, y el comandante Ángel Saldaña, en representación de los 65 militares desplazados pertenecientes a la Unidad Militar de Emergencias de todo el país, han trasladado a la ministra la última hora de las labores de búsqueda en la zona.

"Seguimos con la moral muy alta. Deseamos encontrar alguna persona viva. A pesar de que han pasado seis días no perdemos ni la moral ni la esperanza", ha señalado Bru. EFE

(foto) (vídeo)

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