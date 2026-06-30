La SEPI ganó 130 millones en 2025 y logró una cifra de negocios récord de 7.384 millones

Madrid, 30 jun (EFE).- El Grupo SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) logró en 2025 un resultado neto positivo de 130 millones de euros, que contrastan con los números rojos de 501 millones que se anotó en 2024 por el despliegue de varios planes estratégicos, que incluyeron partidas extraordinarias.

De esta forma, SEPI vuelve a beneficios tras las pérdidas que marcaron el ejercicio 2024, en parte, por el plan estratégico de Correos y la provisión que llevaba aparejada (descontados los impactos extraordinarios, el grupo hubiese obtenido un resultado positivo de 76 millones). Anteriormente, SEPI obtuvo ganancias de 166 millones en 2021, 43 millones en 2022 y 10 millones en 2023, según ha indicado este martes en un comunicado.

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A cierre de 2025, el holding público alcanzó una cifra de negocio récord de 7.384 millones de euros, supone un aumento del 16,2 % respecto al ejercicio anterior, motivado, fundamentalmente, por el incremento de la actividad de los grupos Tragsa y Navantia.

De esta cifra de negocios, el 35 % corresponde a Tragsa, el 28 % al Grupo Correos y el 27 % al Grupo Navantia.

El resultado de 2025, señala SEPI, refleja la buena evolución de las empresas mayoritarias del grupo, en especial lo que se refiere a Correos, que cerró el pasado ejercicio con beneficios.

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Además, el holding empresarial ha destacado, asimismo, los buenos resultados de las empresas de participación minoritaria Airbus, Indra, Redeia y Enagás.

El grupo SEPI emplea a cerca de 87.000 personas, una cifra que con respecto a la plantilla media de 2024 supone un incremento de 2.398 trabajadores.

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En 2025, realizó inversiones por importe de 529 millones de euros, un 63 % superiores a las de 2024.

Las más significativas correspondieron a Navantia, con 306 millones, destacando la inversión en 2025 por la adquisición de los activos de las sociedades del grupo Harland and Wolff y las inversiones en la fábrica digital de bloques de Ferrol y la línea de paneles planos.

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También ha destacado la del Grupo Correos, con 132 millones, para la mejora de la movilidad, renovaciones de inmuebles y adaptaciones tecnológicas, que se distribuyen por todo el territorio nacional.

La SEPI ha subrayado que ha priorizado el esfuerzo inversor para fortalecer las capacidades industriales de sus empresas participadas en sectores estratégicos como la energía, la defensa y las telecomunicaciones con el objetivo de reforzar la autonomía estratégica de España y Europa.

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Al mismo tiempo, ha agregado, ha consolidado su capacidad para garantizar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, reafirmando su papel como instrumento del Estado al servicio del interés general. EFE