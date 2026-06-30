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La operación 'salida' dispara plazas en aviones, trenes y buses y da el arranque al verano

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Madrid, 30 jun (EFE).- Aerolíneas, empresas de autobuses, además de operadores ferroviarios y marítimos han incrementado las ofertas de plazas de cara a la operación 'salida' de este julio, que da el arranque formal a un verano que aspira a repetir la cifra de cien millones de desplazamientos por carretera.

Los aeropuertos españoles están operando un total 73.229 vuelos entre el pasado viernes 26 de junio y este domingo 5 de julio, un 1,21 % más que un año antes, en parte por el aumento de plazas de Iberia, Air Europa o Wizz Air, lo que ayudará a suplir el recorte de 1,2 millones de asientos de Ryanair durante todo el verano en aeropuertos regionales.

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Por su parte, las empresas de transporte en autobús tienen previsto incrementar sus servicios en un 47 % para atender el aumento de la demanda asociado a la operación salida, al turismo nacional e internacional y a las medidas de incentivo al transporte público, ha explicado a EFE la patronal, Confebus.

De hecho, prevén que el 29 % de los viajeros por carretera se desplace en autobús a lo largo de este verano, mientras que operadoras marítimas como Baleària también incrementarán su oferta de cara a las islas o el paso del estrecho de Gibraltar.

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Todo ello en un verano en el que, según la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), los viajeros han decantado sus vacaciones de verano hacia destinos más cercanos, bien conectados, con una operativa más previsible y una buena relación calidad-precio debido a la incertidumbre geopolítico.

No obstante, Iberia anunció este lunes que, para este julio, ofrecerá 3.021.958 asientos, un 5 % más que en 2025. En el total de la temporada estival -que comprende de finales de marzo a finales de octubre- pondrá a la venta 21,42 millones de plazas.

Por su parte, Air Europa ofrece 9,3 millones de asientos entre junio y septiembre, un 5,9 % más de asientos que un año antes, en parte por sus siete nuevas rutas, al estrenar conexiones desde Madrid con Oviedo, Sevilla, Ginebra, Johannesburgo, Tánger, Bolonia o Alguer.

Este incremento de plazas ayudará a sortear la supresión de 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales de Ryanair, que, no obstante, seguirá creciendo en los principales aeropuertos, por lo que su capacidad total en el país se mantendrá plana.

En los días exclusivamente de la operación salida, entre el viernes 26 de junio y el domingo 5, los aeropuertos españoles gestionados por Aena están operando en España un total de 73.229 vuelos, un 1,21 % más que un año antes, según los datos proporcionados a EFE por el gestor aeroportuario.

El aeropuerto de Madrid-Barajas gestionará 12.416 vuelos, un 5,86 %, mientras que El Prat operará 11.101, un aumento del 3,96 %, mientras Palma de Mallorca operará 10.000 exactos, Málaga, 6.140, y el aeropuerto de Alicante-Elche gestionará 4.475, con un incremento del 10,6 %.

Por su parte, Renfe ofrecerá este verano más de 21,6 millones de plazas para viajar en todos sus trenes, de los que 8,9 millones serán trenes de alta velocidad y larga distancia, con 100.000 asientos adicionales a los ofertados en 2025.

Las líneas de alta velocidad con mayor demanda este verano son las que unen Madrid con la Comunitat Valenciana, el norte peninsular, Andalucía y Cataluña, aunque el Sindicato Ferroviario mantiene una huelga para el 15 de julio, tras la realizada este lunes 29 de junio.

Asimismo, Iryo asegura que ofrecerá sus servicios habituales en todas sus rutas con el "compromiso de garantizar la movilidad de los usuarios en estas fechas".

En el transporte marítimo, Baleària ha programado su "mayor oferta comercial", con hasta 37 servicios diarios entre España y el norte de África del 15 de junio al 15 de septiembre para la operación Paso del Estrecho, mientras incrementará también las conexiones interinsulares en las islas Canarias, con cuatro nuevas embarcaciones. EFE

(foto)

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