La internacional Noelia Montoro, tercera baja en el Poio FS

Pontevedra, 30 jun (EFE).- La internacional española Noelia Montoro, triple campeona de Europa y recientemente bronce mundialista con la selección nacional, no continuará la próxima temporada en el Poio FS.

La cierre murciana cierra su etapa en el club gallego después de haber disputado 31 partidos en este último curso liguero, el cual cerró con dos goles y cuatro asistencias.

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“Muchas gracias por tu desempeño en la pista y por tu dedicación como entrenadora en la base del club. Poio siempre será tu casa”, señaló el Poio en su comunicado de prensa.

Su baja se une a las ya conocidas de Cadela Soria y la pívot internacional italiana Rafa Pato. El primer refuerzo del conjunto pontevedrés para la temporada 2026-27 es la ala-pívot Laura Sánchez, procedente de la A.D. Alcorcón FSF. EFE

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