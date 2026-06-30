Kimmich: "Deberíamos tener la calidad para ganar a Paraguay"

Foxborough (EE.UU.), 29 jun (EFE).- El mediocampista alemán Joshua Kimmich aseguró este lunes, tras la eliminación de Alemania del Mundial a manos de Paraguay, que la Albirroja es una selección a la que debieron haber ganado y que espera que el seleccionador, Julian Nagelsmann, siga en el cargo.

"Al final del día somos nosotros los que jugamos en el campo y deberíamos tener la exigencia y la calidad para ganar a rivales como Paraguay, con todo el respeto", aseguró Kimmich, capitán de Alemania, en declaraciones a periodistas después del partido, que se decidió en la tanda de penaltis.

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"No puedes depender de la suerte o la mala suerte contra un rival así, deberías tener la calidad en la plantilla para ganarlo con claridad", añadió el jugador del Bayern, que dijo que "nadie puede pensar en culpar al árbitro o algo así".

Kimmich se mostró crítico con el Mundial disputado por Alemania, después de haber ganado a Curazao y Costa de Marfil, pero de haber caído frente a Ecuador y Paraguay.

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"Mirando los cuatro partidos, no hemos jugado contra grandes rivales y aun así, salvo el primero (Curazao) hemos tenido muchos problemas contra tres equipos que no son de élite. Eso es un hecho", dijo el capitán de la selección, al reconocer que son un equipo que "no ha logrado generar ilusión".

Finalmente, Kimmich dijo que espera que Nagelsmann "siga confiando en sus capacidades" y que no dimita de su cargo, ya que el vestuario "no apunta" contra el entrenador por la eliminación.

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"Claro que hay ruido alrededor del entrenador, es normal. Pero nadie en el vestuario lo está señalando. Sabemos que somos nosotros los que no hemos rendido", dijo el alemán.

"Sabemos que (los jugadores) estamos en el campo y que, independientemente del entrenador, la exigencia como Alemania debe ser ganar a Paraguay. Y no lo hemos conseguido", añadió. EFE

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