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Juan Bravo reta al Gobierno a convocar elecciones si cree que el PP está desesperado porque denuncia la Ley de Nietos

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El Vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha retado hoy al Gobierno a convocar elecciones si de verdad cree, como dijo ayer, que el partido de Alberto Núñez Feijóo está desesperado y por eso denuncia la Ley de Nietos, por la que ya hay 2,5 millones de solicitudes para obtener la nacionalidad española y poder votar.

Así se ha pronunciado durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha respondido a las palabras de ayer de la Portavoz del Ejecutivo, Elma Sáiz, quien respondió a la denuncia del PP de que el Gobierno está alterando el censo electoral con estas nacionalizaciones, atacando a los 'populares' al afirmar que están desesperados.

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"Estamos desesperados porque dice que ellos van a ganar y nosotros vamos a perder. Es muy sencillo, que convoquen elecciones, si tienen tan claro que van a ganar, convoquen ya", ha retado el dirigente 'popular' recordando al Gobierno que ya no tiene apoyo parlamentario y que tampoco va a poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

En opinión de Juan Bravo, la figura que ha aprobado el Gobierno puede dar la nacionalidad a 2,5 millones de nietos lo que "significaría una modificación del censo electoral como nunca se ha conocido en la historia de España".

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PUEDE AFECTAR A PROVINCIAS CONCRETAS "MANIPULADAS DE MANERA CONCRETA"

De hecho, ha denunciado la forma en la que se está haciendo "contratada en condiciones con cierta anormalidad" y ha advertido de que puede "afectar a provincias concretas, manipuladas de manera concreta".

Para Juan Bravo el proceso es "dudoso" y cree que si el Gobierno tuviera "dignidad" lo frenaría. Sin embargo, ha advertido de que este es uno de sus "artilugios" de cara a las próximas elecciones: "Ya hemos visto que son capaces de cualquier cosa".

Dicho esto, ha recordado lo que hizo Pedro Sánchez con su "famosa urna" que se colocó detrás de una cortina y sin control de nadie para votar en el Comité Federal del PSOE en el que acabó destituido en octubre de 2016.

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EuropaPress

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