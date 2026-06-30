Interceptan a diez personas llegadas en patera a Formentera

Ibiza, 30 jun (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado en la madrugada de este martes a diez personas de origen subsahariano llegadas en patera a Formentera, según ha informado la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares.

El grupo ha sido localizado tras desembarcar en el Camí de s’Estufador a las 2:06 horas.

Con esta nueva barca, en lo que va de año han llegado 2.650 migrantes a bordo de 141 pateras a Baleares, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

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Durante 2025 arribaron a las Islas Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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