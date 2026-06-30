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El Valencia negocia con la Euroliga rebajar la tarifa para pasar a ser propietario

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Valencia, 30 jun (EFE).- El Valencia Basket negocia estas semanas con la Euroliga su incorporación definitiva a la estructura de propietarios de la competición, aunque tratará de rebajar la tarifa que se ha establecido de manera general, que puede rondar los 50 millones de euros.

La Euroliga ha recibido 17 ofertas, 14 de clubes y 3 de ciudades, para convertirse en parte de la empresa que es la propietaria tanto de esta competición como de la Eurocopa. La idea es ingresar por esas uniones 400 millones y dar a cada uno de los propietarios actuales 30 millones.

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El Valencia, que tiene un contrato para disputar la competición hasta la campaña 2027-2028, es uno de los clubes que negocia para convertirse en franquiciado permanente y su máximo accionista, Juan Roig, está dispuesto a asumir esa entrada.

No obstante, desde el club creen que esa tarifa debería rebajarse en su caso por las campañas en las que ya ha disputado la máxima competición y otros méritos e inversiones. EFE

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cma/nhp/cmm

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