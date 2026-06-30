Espana agencias

El escritorio de prensa del Congreso llevará el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba

Guardar
Google icon

Madrid, 30 jun (EFE).- La mayoría progresista de la Mesa del Congreso ha acordado este martes, con los votos en contra del PP, poner a una de las salas de la Cámara Baja el nombre del exvicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido en 2019.

Fuentes parlamentarias han informado de la propuesta que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ha llevado a la reunión de la Mesa este martes para renombrar la sala conocida como 'Escritorio de prensa', cercana al hemiciclo, como 'Escritorio Alfredo Pérez Rubalcaba'.

PUBLICIDAD

La iniciativa ha contado con los votos a favor del PSOE y Sumar, que tienen mayoría en el órgano, y los del PP en contra, según han explicado las mismas fuentes.

Rubalcaba fue diputado durante seis legislaturas y se convirtió en "unas de las figuras clave de la historia de la democracia española y, en particular, de la evolución del parlamentarismo constitucional", según se argumenta en la propuesta de Armengol.

PUBLICIDAD

Será después del verano cuando se celebre un acto para llevar a cabo el cambio de nombre, en el que se instalará una placa en la citada sala. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desmantelan una red de explotación sexual de mujeres colombianas que utilizaba pisos prostíbulo en Bilbao y Málaga

Las víctimas contraían una deuda económica vinculada a los gastos de viaje y manutención y debían saldarla ejerciendo la prostitución, bajo amenazas. Una mujer ha sido liberada antes de su inminente traslado a Arabia Saudí

Desmantelan una red de explotación sexual de mujeres colombianas que utilizaba pisos prostíbulo en Bilbao y Málaga

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Ola de calor: la Aemet anticipa un nuevo episodio de temperaturas extremas en España que afectará a estas regiones

Los meteorólogos prevén un ascenso térmico generalizado, que podría derivar en máximas y mínimas “muy elevadas” en la mayor parte del país

Ola de calor: la Aemet anticipa un nuevo episodio de temperaturas extremas en España que afectará a estas regiones

La tarifa de la luz en España para este miércoles

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa de la luz en España para este miércoles

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

El propio tribunal ya había rechazado suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria al subrayar el “interés público” y el “sustrato humano” de la medida

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

Vox anuncia su voto en contra de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero por considerarlo un “golpe de Estado a cámara lenta”

ECONOMÍA

Los hogares españoles ingresan más, pero ahorran un 11,5% menos: el consumo de las familias crece por encima de su renta

Los hogares españoles ingresan más, pero ahorran un 11,5% menos: el consumo de las familias crece por encima de su renta

Las multas que puedes recibir por tener el aire acondicionado en la fachada: sanciones de hasta 3.000 euros y obligación de retirarlo

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

Comprar casa en Madrid ya exige más de 124.000 euros de entrada: lo mismo que una vivienda completa en otras comunidades

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de junio

DEPORTES

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Marruecos vence a Países Bajos en los penaltis y se medirá a Canadá en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Paraguay da la campanada y elimina a Alemania en la tanda de penaltis para avanzar a octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo