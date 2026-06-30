El Ensino ficha a la estadounidense Priscilla Williams

Lugo, 30 jun (EFE).- La base estadounidense Priscilla Williams jugará la temporada 2026-2027 en el Durán Maquinaria Ensino, al que llega procedente del Jacksonville Dolphins, con el que promedió 15,1 puntos, 8,3 rebotes y 2,4 asistencias por encuentro en la liga universitario de Estados Unidos.

“Polivalencia en el juego interior, amenaza exterior y mucha intensidad en ambos lados de la pista”, destacó el club lucense en su comunicado de prensa.

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En un vídeo difundido por el club, Williams dijo estar “supercontenta” de dar el salto al baloncesto español con el Ensino, además de estar deseando vivir el ambiente que se respira en el Pazo Provincial de Lugo.

La nueva jugadora del equipo celeste cierra su etapa en la NCAA después de haber disputado 120 partidos en cinco temporadas, 34 de ellos en este último curso.

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Priscilla Williams es la sexta incorporación del Ensino tras la internacional española Andrea Vilaró (Perfumerías Avenida), Mama Dembele (Araski), la estadounidense Kristin Williams (Universidad de Coastal Carolina), la alero sueca Matilda Ekh (Jairis) y la pívot nigeriana Lauren Ebo (Joventut). EFE

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