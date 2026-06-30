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El día 20 del Mundial, en 5 claves

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Redacción deportes, 30 jun (EFE).-

1 – La clasificación de Paraguay, la decepción de Alemania

Los penaltis insistieron en un Mundial con sorpresas. Paraguay se adelantó en el marcador, vio cómo le empataban y resistió hasta la tanda desde los once metros, con dos paradas de Orlando Gill, héroe de la clasificación, para eliminar a la potente Alemania, fuera de octavos de final por tercer Mundial consecutivo desde que fue campeona en 2014. “Me gustaría seguir”, apuntó Julian Nagelsmann, que tiene contrato hasta la Eurocopa 2028.

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2 – La remontada de Brasil y Martinelli

En el minuto 95, un gol de Gabriel Martinelli clasificó a Brasil para los octavos de final del Mundial 2026 cuando el tiempo extra parecía el único destino de su duelo contra Japón, por delante en el marcador desde la media hora, pero igualado con un cabezazo de Casemiro en el 56. “Estábamos pensando en la prórroga, pero el equipo también estaba preparado para ella", expuso Carlo Ancelotti, que aguarda rival entre Noruega o Costa de Marfil, cuyo choque se disputa este martes.

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3 – Marruecos elimina a Países Bajos en los penaltis

La tanda de penaltis también resolvió el duelo entre Marruecos y Países Bajos para la selección norteafricana, que ya se clasificó de la misma forma en octavos de final del Mundial 2022 contra España. En aquella edición llegó hasta semifinales. Ahora no se pone tampoco límites. Para el conjunto de Ronald Koeman es otra decepción en un gran torneo. “Marruecos tiene mucho talento, jugadores jóvenes en los mejores clubes de Europa y no es casual que estén por encima de Países Bajos en la clasificación mundial", asumió el técnico neerlandés. Marruecos se medirá ahora a Canadá, que venció 1-0 a Sudáfrica.

4 - Ecuador desafía la plenitud de México 

Revitalizada y clasificada por una victoria de prestigio contra Alemania, Ecuador es el rival en los dieciseisavos de final de México, que mide su momento esplendoroso, ganador de sus tres encuentros de la primera fase, sin un solo gol en contra y de nuevo como local por su condición de anfitrión. "Espero un Ecuador muy intenso, con una presión muy alta, combativos en el mano a mano. Espero un juego muy cerrado, de muchos duelos individuales. Le ganaron a Alemania y eso dice todo, por lo que vamos a tener que estar muy alertas para imponer nuestro estilo y llevarnos el triunfo", declaró Javier Aguirre, seleccionador mexicano.

5 - Mbappé, Dembélé y Francia quieren más 

Aún en dieciseisavos de final, la ambición de Francia crece por segundo, por cada ronda avanzada, por cada gol que marcan Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, con cuatro tantos cada uno, pero mucho terreno por recorrer hasta su único objetivo: ser campeones del mundo. El ganador de 2018 y subcampeón en 2022 se enfrenta a Suecia, Viktor Gyokeres y Alexander Isak. Didier Deschamps volverá al banquillo de ‘Les Bleus’, tras el viaje por el fallecimiento de su madre. "Sabemos que somos los favoritos. Después de los tres partidos de fase de grupos no ha cambiado. Pero tenemos el contador a cero. Hemos marcado diez goles y hemos encajado sólo dos. Tenemos que mantener nuestra lucidez", expresó el técnico. EFE

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