Espana agencias

Bruno Guimarães, el motor de Brasil: líder en asistencias y 44,5 kilómetros en el Mundial

Guardar
Google icon

Carlos Meneses

East Rutherford (EE.UU.), 30 jun (EFE).- Bruno Guimarães es el motor silencioso de Brasil: corre, roba y es el actual máximo pasador del Mundial 2026, con cuatro asistencias. La última permitió que Gabriel Martinelli culminara la remontada ante Japón en los dieciseisavos de final.

PUBLICIDAD

El capitán del Newcastle es fijo en el once de Carlo Ancelotti desde que el técnico italiano asumió las riendas de la Canarinha, en mayo de 2025, pero su rendimiento no había terminado de convencer hasta esta Copa del Mundo.

El volante de 28 años lidera la clasificación de asistencias del torneo con cuatro pases de gol, uno más que Michael Olise, que este martes jugará ante Suecia en busca de los octavos de final.

PUBLICIDAD

Del francés se han vertido ríos de tinta; del brasileño, no tanto.

Guimarães, que también tiene la nacionalidad española por sus raíces paternas, ha sido el socio de Vini en dos de los cuatro goles del extremo del Real Madrid.

Regaló otro a Matheus Cunha en la goleada a Escocia, en la fase de grupos, y el lunes vio solo a Martinelli dentro del área entre una maraña de samuráis azules para que el atacante del Arsenal definiera ante Suzuki en el minuto 96.

"Llegué al área, en mi cabeza quería tirar, pero cuando hice el movimiento para rematar, vi a todo el mundo intentando bloquear, el defensa se acerca, y en un milésimo de segundo conseguí dar el pase a Martinelli", explicó en la zona mixta del NRG Stadium de Houston.

El exjugador del Olympique de Lyon también encabeza la lista de jugadores que más veces se desmarcan para recibir el balón (282), según los datos de la FIFA.

Además, es uno de los futbolistas que más distancia ha recorrido en el campo: 44,5 kilómetros en cuatro partidos. El paraguayo Andrés Cubas lidera esa clasificación con 49,8.

También figura entre los jugadores con más intentos de ruptura de líneas (14) y es uno de los que más pérdidas de balón provoca en el rival (35).

Para Ancelotti, es un futbolista esencial.

"Bruno es un jugador muy importante, muy continuo durante el partido. Siempre tiene una muy buena presencia ofensiva y defensiva. Dio una óptima asistencia (a Martinelli) y estoy muy feliz porque tiene el corazón muy grande", afirmó el italiano en rueda de prensa, tras vencer al combinado nipón.

Nacido en Río de Janeiro y con un valor de mercado de 70 millones de euros, 'Tchuco', como le apodan en el vestuario de la Canarinha, se estrenó en la absoluta el 17 de noviembre de 2020, en la era Tite.

Desde entonces, 47 partidos con la camiseta de la pentacampeona mundial.

Estuvo en Catar 2022, pero tuvo un papel testimonial. Tan solo gozó de minutos en dos partidos. Brasil se quedó en los cuartos de final tras caer en la tanda de penaltis contra Croacia.

La situación cambió radicalmente tras la salida de Tite. Ramon Menezes, Fernando Diniz y Dorival Júnior confiaron en él para darle las llaves del equipo. 'Carletto' siguió el mismo camino, aunque consiguió sacar la mejor versión del centrocampista. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los famosos que deben a Hacienda en 2026: Isabel Pantoja y Bertín Osborne siguen en la lista junto a Arda Turan o Kiko Matamoros

La Agencia Tributaria ha publicado el listado de personas físicas y empresas que debían más de 600.000 euros al fisco al cierre de 2025

Los famosos que deben a Hacienda en 2026: Isabel Pantoja y Bertín Osborne siguen en la lista junto a Arda Turan o Kiko Matamoros

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Jesús María Zabarte pasó 29 años en prisión. Recuperó la libertad en 2013, tras la anulación de la doctrina Parot, y el juez Santiago Pedraz le imputó un delito de enaltecimiento del terrorismo

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero por considerarlo un “golpe de Estado a cámara lenta”

La formación reclama que los españoles inscritos en el CERA solo puedan votar de forma presencial en consulados o embajadas, y denuncia que el actual sistema de voto por correo carece de controles suficientes para garantizar la identidad de los electores

Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero por considerarlo un “golpe de Estado a cámara lenta”

El PP vuelve a citar a Zapatero en el Senado tras su imputación en el caso Plus Ultra y el escándalo de las joyas: “No vamos a pasar ni una”

La portavoz popular, Alicia García, anuncia otros cuatro interrogatorios durante el mes de julio

El PP vuelve a citar a Zapatero en el Senado tras su imputación en el caso Plus Ultra y el escándalo de las joyas: “No vamos a pasar ni una”

Las multas que puedes recibir por tener el aire acondicionado en la fachada: sanciones de hasta 3.000 euros y obligación de retirarlo

La colocación de estos aparatos en fachadas está sujeta a normas urbanísticas locales y de convivencia vecinal

Las multas que puedes recibir por tener el aire acondicionado en la fachada: sanciones de hasta 3.000 euros y obligación de retirarlo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero por considerarlo un “golpe de Estado a cámara lenta”

El PP vuelve a citar a Zapatero en el Senado tras su imputación en el caso Plus Ultra y el escándalo de las joyas: “No vamos a pasar ni una”

Begoña Gómez pide al juez Peinado permiso para asistir a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la ceremonia de graduación de su hija en Londres

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

ECONOMÍA

Las multas que puedes recibir por tener el aire acondicionado en la fachada: sanciones de hasta 3.000 euros y obligación de retirarlo

Las multas que puedes recibir por tener el aire acondicionado en la fachada: sanciones de hasta 3.000 euros y obligación de retirarlo

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

Comprar casa en Madrid ya exige más de 124.000 euros de entrada: lo mismo que una vivienda completa en otras comunidades

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de junio

Más madera para los hipotecados: el euríbor se estanca en junio en el 2,80%, pero las cuotas no, subirán 700 € de media al año

DEPORTES

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Marruecos vence a Países Bajos en los penaltis y se medirá a Canadá en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Paraguay da la campanada y elimina a Alemania en la tanda de penaltis para avanzar a octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo