Belarra dice que Sánchez está "desconectado de la realidad" y debe entender cuándo irse

Madrid, 30 jun (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha dicho este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "desconectado de la realidad" porque no asume responsabilidad política por los casos de corrupción del PSOE y ha asegurado que el jefe del Ejecutivo debe entender "cuál es el momento de irse".

En un rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha dicho que la sensación de su formación tras escuchar las explicaciones de Sánchez sobre estos casos en el pleno de la Cámara Baja y en el Comité Federal del PSOE, es que se "ríe y toma el pelo" a la ciudadanía.

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En ese sentido, ha afeado que el presidente no haya asumido responsabilidades ni haya hecho autocrítica por las causas judiciales de sus exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán y ha preguntado qué plan tiene porque a su juicio "la corrupción del PSOE" va a monopolizar la discusión parlamentaria lo que resta de legislatura.

Sánchez, ha dicho, llegó a la Moncloa para regenerar la política y para avanzar en la agenda de derechos y ha "incumplido" ambos mandatos, por lo que es "importante saber cuándo dejar paso y cerrar un ciclo".

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Así, ha preguntado "qué más tiene que pasar" para que el PSOE "se dé cuenta del daño irreparable" que a su parecer están causando estos casos al proceso político iniciado en el 15M y a la democracia española.

Belarra ha estimado que los casos de corrupción demuestran que "en el PSOE estaban esperando como un guepardo agazapado en la sabana para saltar al poder y usar las instituciones al servicio de sus intereses partidistas y personales y meter la mano en la caja".

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Además, la líder de Podemos ha exigido ampliar el plazo para solicitar la regularización de migrantes, la única medida "verdaderamente social" de la legislatura, así como que el Gobierno apruebe un real decreto para recoger las demandas de las educadoras infantiles que salga adelante "inmediatamente". EFE

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