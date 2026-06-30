1-1. Países Bajos y Marruecos se van a la prórroga

Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- Las selecciones de Países Bajos y Marruecos empataron 1-1 al final del tiempo reglamentario y definirán el pase a octavos en un alargue de 30 minutos. De persistir la igualdad, habrá tanda de penaltis.
El ganador se citará en octavos con Canadá el próximo 4 de julio en Houston. EFE
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