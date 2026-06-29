Espana agencias

Sánchez presidirá un acto sobre la regularización de inmigrantes que acaba este martes

Guardar
Google icon

Madrid, 29 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este martes un acto sobre el proceso de regularización de inmigrantes, el día en que termina el periodo abierto para esa tramitación.

El proceso se abrió el pasado 16 de abril, y está previsto que la cifra final se conozca este miércoles después de que, según los datos del Gobierno, a mediados de junio se hubieran presentado ya 900.000 solicitudes.

PUBLICIDAD

Sánchez ha defendido esta regularización, que ha calificado de histórica, recalcando que se trata de una decisión de justicia, de reconocimiento de derechos y de integración de quienes forman parte de la vida cotidiana del país.

El jefe del Ejecutivo viene haciendo hincapié igualmente en la aportación de los inmigrantes al desarrollo económico de España, y en diversas intervenciones públicas ha resaltado el apoyo que a ese proceso han dado tanto la Iglesia como los empresarios.

PUBLICIDAD

Unos argumentos que expuso en la última reunión del Consejo Europeo de Bruselas ante las críticas que a ese proceso hicieron algunos líderes de otros países como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

El Ejecutivo prevé que el crecimiento se sitúe por encima del 2% de cara a los próximos tres años, hasta 2029

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

Arístides de Grecia cumple 18 años: así es el hijo más desconocido de Pablo y Marie-Chantal que empieza a ganar protagonismo en la familia real

El benjamín de la familia alcanza la mayoría de edad tras dar un paso al frente en algunos de los momentos más importantes vividos por los Griegos en los últimos años.

Arístides de Grecia cumple 18 años: así es el hijo más desconocido de Pablo y Marie-Chantal que empieza a ganar protagonismo en la familia real

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 29 junio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 29 junio

Descubren por qué el cáncer de ovario resiste a la quimioterapia: el bloqueo de una proteína puede ser clave para revertirlo

Un estudio de la Michigan State University revela el papel clave del cisplatino, un quimioterápico descubierto en esa misma universidad en 1965

Descubren por qué el cáncer de ovario resiste a la quimioterapia: el bloqueo de una proteína puede ser clave para revertirlo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos intenta que España vuelva a abrir la puerta al F-35 con una visita de cuatro congresistas tras el fracaso del avión de combate europeo

Estados Unidos intenta que España vuelva a abrir la puerta al F-35 con una visita de cuatro congresistas tras el fracaso del avión de combate europeo

El PSOE pisa el acelerador hacia las urnas: Pedro Sánchez convierte el Comité Federal en el inicio oficioso de la campaña electoral

Hacienda moderniza el “terror de los narcos” y se gasta 2,6 millones de euros en dos lanchas de asalto para seguir cazando a los veleros de la coca

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Exteriores eleva a 150 el número de españoles desaparecidos y a 17 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

ECONOMÍA

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

Lucía Menendez, abogada: “Cada vez más parejas eligen casarse por separación de bienes, pero hay que entender qué implica”

El IPC aguanta en el 3,2% en junio pese al encarecimiento de la luz y el gas tras la retirada parcial de las rebajas fiscales

España, sexto país del mundo con mayor riesgo de sufrir apagones por su alta exposición a desastres climáticos: “Debemos aumentar y mejorar la capacidad de la red eléctrica”

La batalla de los barrios de Madrid contra el auge de los pisos turísticos: “Quieren convertir la ciudad en un plató de cartón piedra sin vecinos”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España