Sánchez presidirá un acto sobre la regularización de inmigrantes que acaba este martes

Madrid, 29 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este martes un acto sobre el proceso de regularización de inmigrantes, el día en que termina el periodo abierto para esa tramitación.

El proceso se abrió el pasado 16 de abril, y está previsto que la cifra final se conozca este miércoles después de que, según los datos del Gobierno, a mediados de junio se hubieran presentado ya 900.000 solicitudes.

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Sánchez ha defendido esta regularización, que ha calificado de histórica, recalcando que se trata de una decisión de justicia, de reconocimiento de derechos y de integración de quienes forman parte de la vida cotidiana del país.

El jefe del Ejecutivo viene haciendo hincapié igualmente en la aportación de los inmigrantes al desarrollo económico de España, y en diversas intervenciones públicas ha resaltado el apoyo que a ese proceso han dado tanto la Iglesia como los empresarios.

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Unos argumentos que expuso en la última reunión del Consejo Europeo de Bruselas ante las críticas que a ese proceso hicieron algunos líderes de otros países como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. EFE