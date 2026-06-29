Mairena del Aljarafe (Sevilla) guarda silencio por la mujer asesinada el sábado

Mairena del Aljarafe (Sevilla), 29 jun (EFE).- La localidad sevillana de Mairena del Aljarafe ha secundado este lunes la convocatoria de un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada el pasado sábado, presuntamente a manos de su pareja, y ha decretado un día de luto oficial.

El minuto de silencio se ha llevado a cabo a las puertas del Ayuntamiento del municipio tras una reunión de la Junta de Portavoces en la que se ha aprobado por unanimidad un manifiesto, que ha sido secundado también por Vox, aunque sus concejales no han participado en el acto de solidaridad con la mujer asesinada.

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En declaraciones a los periodistas, el alcalde de la localidad, Antonio Conde (PSOE), ha destacado la importancia de estar atentos a “cualquier indicio” que pueda avisar de que se esté dando una situación de violencia de género: “que se traslade a las fuerzas de seguridad del Estado, a la Administración, a todos los que podamos tomar algún tipo de competencia y liberarnos también de esta situación de la guerra social que es la violencia de género”.

Conde ha reclamado también que "no se estigmatice" a los vecinos de la barriada de Los Alcores, donde se produjeron los hechos, un lugar “donde hay gente trabajadora”, y ha destacado que es importante que se arrope al hijo de la fallecida, un menor de 14 años, “al que hay que proteger en lo posible porque, posiblemente sea una de las víctimas más cercanas a este suceso”, que ha vivido “un hecho tan luctuoso como este, y la persona a la que tenemos que proteger por encima de todo”.

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El alcalde de Mairena del Aljarafe ha explicado que se ha esperado a este lunes para decretar el día de luto oficial, decisión que ha desvinculado de la celebración de la feria del municipio, y ha asegurado que se ha querido ser prudente y esperar que avance la investigación. “Hemos tratado de respetar todos los mecanismos que las autoridades, tanto policiales como judiciales, nos estaban trasladando”, ha dicho.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha mostrado su solidaridad con la familia de la mujer asesinada y ha añadido que las pesquisas de la Guardia Civil “están prácticamente finalizadas, sin perjuicio de que siempre quedan labores que completar”.

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Ha confirmado que el presunto autor de los hechos sigue ingresado y custodiado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y, a falta de confirmación oficial, “se espera que en las próximas horas se pueda confirmar lo que todo apunta: que es un nuevo caso de posible asesinato por violencia de género”.

Para Toscano, la lucha contra la violencia de género "es una responsabilidad social”, por lo que ha pedido que se acuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier sospecha, pues tienen “una formación específica en esta materia."

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Por su parte, la secretaria de Mujer e Igualdad de Comisiones Obreras de Sevilla, Vanesa Casado, ha pedido que se tenga en cuenta a las mujeres que no presentan denuncia “por miedo o por falta de recursos”, y ha señalado "que las circunstancias económicas de las víctimas no son determinantes para que haya o no haya violencia, porque trasciende a todas las clases sociales”.

De confirmarse este caso de violencia machista sería la sexta víctima mortal en Andalucía y la 25 en España en lo que va de año. EFE

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