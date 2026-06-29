La Liga ASOBAL renueva su acuerdo que patrocinio con Nexus hasta 2029

Madrid, 29 jun (EFE).- ASOBAL anunció este lunes el acuerdo de renovación con Nexus Energía como patrocinador oficial y denominación de la máxima competición del balonmano masculino español durante las tres próximas temporadas, hasta el final de la 2028-2029.

La competición mantendrá la denominación de Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, tras el compromiso firmado por el presidente de ASOBAL, Servando Revuelta, y el director general de Nexus Energía, Miguel Fandiño, en la sede de esta en Barcelona.

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ASOBAL destacó en un comunicado que la ampliación del compromiso consolida la relación iniciada en la temporada 2025-2026, en la que ambas entidades han trabajado de forma conjunta en la integración de la marca en los principales activos del torneo y en la generación de valor compartido. EFE