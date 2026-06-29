Junts declina proponer nombres para sustituir a Sánchez: "El quién nos da igual"

Barcelona, 29 jun (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha declinado este lunes proponer un nombre para sustituir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como ha defendido el partido de Carles Puigdemont: "El quién nos da igual".

Así se ha pronunciado en una entrevista en TV3 sobre lo que Junts ha bautizado como la "vía Starmer", y que plantea que Sánchez se aparte para que el Congreso invista a un nuevo presidente ante los casos de corrupción que salpican al PSOE y los "incumplimientos" que le achacan los de Carles Puigdemont.

PUBLICIDAD

Nogueras ha sostenido que a Junts no le "importa el nombre" del sucesor, sino que sea "capaz" de cumplir los acuerdos pendientes. "El que venga tiene que ser alguien que cumpla", ha insistido.

La portavoz de Junts en Madrid ha afirmado que esta es una propuesta "que sobre todo tiene que meditar el PSOE", y ha opinado que dentro de las filas socialistas existe un "runrún" sobre este tema.

PUBLICIDAD

"Mientras se siga incumpliendo con Cataluña, habrá inestabilidad siempre", ha avisado Nogueras, quien ha mostrado su sorpresa por que Junts sean "los únicos" que avalen esta vía.

Ha negado que Junts haya tenido "contactos" con el PP y ha marcado distancias con los de Alberto Núñez Feijóo al asegurar que el PSOE ha votado más veces con los populares que los de Carles Puigdemont esta legislatura.

PUBLICIDAD

El mismo día que el Gobierno inicia el trámite para aprobar los presupuestos, con la presentación del cuadro macroeconómico en el Consejo de Ministros, Nogueras ha considerado de "ciencia ficción" que el Ejecutivo trate de aprobar las cuentas.

Así, ha vuelto a insistir en que Junts no puede aprobar los presupuestos de este año porque Cataluña aún no ha "cobrado" los de los años anteriores.

PUBLICIDAD

Sobre el homenaje al expresidente Jordi Pujol en Planoles (Girona) este fin de semana, ha asegurado que fue un acto "muy merecido" porque el fundador de CDC es un "referente del catalanismo" y de la restitución de las "estructuras de país" tras el franquismo. EFE