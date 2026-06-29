Espana agencias

Junts declina proponer nombres para sustituir a Sánchez: "El quién nos da igual"

Guardar
Google icon

Barcelona, 29 jun (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha declinado este lunes proponer un nombre para sustituir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como ha defendido el partido de Carles Puigdemont: "El quién nos da igual".

Así se ha pronunciado en una entrevista en TV3 sobre lo que Junts ha bautizado como la "vía Starmer", y que plantea que Sánchez se aparte para que el Congreso invista a un nuevo presidente ante los casos de corrupción que salpican al PSOE y los "incumplimientos" que le achacan los de Carles Puigdemont.

PUBLICIDAD

Nogueras ha sostenido que a Junts no le "importa el nombre" del sucesor, sino que sea "capaz" de cumplir los acuerdos pendientes. "El que venga tiene que ser alguien que cumpla", ha insistido.

La portavoz de Junts en Madrid ha afirmado que esta es una propuesta "que sobre todo tiene que meditar el PSOE", y ha opinado que dentro de las filas socialistas existe un "runrún" sobre este tema.

PUBLICIDAD

"Mientras se siga incumpliendo con Cataluña, habrá inestabilidad siempre", ha avisado Nogueras, quien ha mostrado su sorpresa por que Junts sean "los únicos" que avalen esta vía.

Ha negado que Junts haya tenido "contactos" con el PP y ha marcado distancias con los de Alberto Núñez Feijóo al asegurar que el PSOE ha votado más veces con los populares que los de Carles Puigdemont esta legislatura.

El mismo día que el Gobierno inicia el trámite para aprobar los presupuestos, con la presentación del cuadro macroeconómico en el Consejo de Ministros, Nogueras ha considerado de "ciencia ficción" que el Ejecutivo trate de aprobar las cuentas.

Así, ha vuelto a insistir en que Junts no puede aprobar los presupuestos de este año porque Cataluña aún no ha "cobrado" los de los años anteriores.

Sobre el homenaje al expresidente Jordi Pujol en Planoles (Girona) este fin de semana, ha asegurado que fue un acto "muy merecido" porque el fundador de CDC es un "referente del catalanismo" y de la restitución de las "estructuras de país" tras el franquismo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 29 junio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 29 junio

Descubren por qué el cáncer de ovario resiste a la quimioterapia: el bloqueo de una proteína puede ser clave para revertirlo

Un estudio de la Michigan State University revela el papel clave del cisplatino, un quimioterápico descubierto en esa misma universidad en 1965

Descubren por qué el cáncer de ovario resiste a la quimioterapia: el bloqueo de una proteína puede ser clave para revertirlo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Kate Middleton se atreve al desafío más extremo de Reino Unido, subir las Tres Cumbres: “La valentía no consiste solo en seguir adelante”

La esposa del príncipe Guillermo ha compartido un video en redes sociales en el que reflexiona sobre su logro

Kate Middleton se atreve al desafío más extremo de Reino Unido, subir las Tres Cumbres: “La valentía no consiste solo en seguir adelante”

Lucía Menendez, abogada: “Cada vez más parejas eligen casarse por separación de bienes, pero hay que entender qué implica”

El 92% de quienes formalizaron su unión en 2023 eligieron esta fórmula económica para su matrimonio, una tendencia mayoritaria que se ha consolidado en los últimos años

Lucía Menendez, abogada: “Cada vez más parejas eligen casarse por separación de bienes, pero hay que entender qué implica”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos intenta que España vuelva a abrir la puerta al F-35 con una visita de cuatro congresistas tras el fracaso del avión de combate europeo

Estados Unidos intenta que España vuelva a abrir la puerta al F-35 con una visita de cuatro congresistas tras el fracaso del avión de combate europeo

Hacienda moderniza el “terror de los narcos” y se gasta 2,6 millones de euros en dos lanchas de asalto para seguir cazando a los veleros de la coca

El PSOE pisa el acelerador hacia las urnas: Pedro Sánchez convierte el Comité Federal en el inicio oficioso de la campaña electoral

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Exteriores eleva a 150 el número de españoles desaparecidos y a 17 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

ECONOMÍA

Lucía Menendez, abogada: “Cada vez más parejas eligen casarse por separación de bienes, pero hay que entender qué implica”

Lucía Menendez, abogada: “Cada vez más parejas eligen casarse por separación de bienes, pero hay que entender qué implica”

El IPC aguanta en el 3,2% en junio pese al encarecimiento de la luz y el gas tras la retirada parcial de las rebajas fiscales

España, sexto país del mundo con mayor riesgo de sufrir apagones por su alta exposición a desastres climáticos: “Debemos aumentar y mejorar la capacidad de la red eléctrica”

La batalla de los barrios de Madrid contra el auge de los pisos turísticos: “Quieren convertir la ciudad en un plató de cartón piedra sin vecinos”

Ana Belén Abril, abogada: “Podrías acabar en la cárcel por hacer estas tres cosas que parecen inofensivas”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España