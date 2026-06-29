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Jorge Martín es el nuevo líder, Marc Márquez se mantiene y Bezzecchi repite 'cero'

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 29 jun (EFE).- El español Jorge Martín, a pesar de quedar tercero en el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, se ha convertido en el nuevo líder de la categoría en un fin de semana en el que Marc Márquez tuvo muchos más problemas de los previstos y el italiano Marco Bezzecchi 'repitió' cero, en esta ocasión por una fuerte caída.

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El Gran Premio de los Países Bajos de motociclismo se cerró con el dominio total y absoluto de los pilotos españoles en la clasificación del mundial, que ahora lideran Jorge Martín (MotoGP) y son cada vez más líderes Manuel González (Moto2) y Máximo Quiles (Moto3).

En MotoGP, todos los pilotos de Aprilia, en general, tuvieron ante sí una oportunidad de 'oro', copando las cuatro primeras posiciones de la formación de salida en una carrera en la que eran los grandes favoritos, y casi todos aprovecharon su oportunidad.

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Bien es cierto que a las primeras de cambio el hasta ayer líder de MotoGP, Marco Bezzecchi, se fue por los suelos y sumó un nuevo cero en su casillero, el tercero consecutivo en lo que a grandes premios se refiere, dejando en bandeja a sus rivales el desenlace en la clasificación.

Así que bien se podría decir que todos ellos aprovecharon la oportunidad, quizás el que más el japonés Ai Ogura, quien con su primera victoria en MotoGP ha logrado arrebatar la cuarta posición a un Marc Márquez que en Assen estuvo en 'modo' supervivencia, sobre todo después de ver las fuertes caídas que sufrieron en entrenamientos Fermín Aldeguer y su hermano Alex Márquez, o Bezzecchi en la carrera.

El trazado neerlandés no era en esta ocasión el más apropiado para la recuperación o 'heroicidad' de un Marc Márquez que estaba pensando más en cerrar la primera parte de la temporada con un buen resultado en Alemania, en Sachsenring, uno de sus circuitos talismán, que en volver a repetir la victoria del pasado año en Assen.

Aunque en su 'ADN' lo lleva desde 'chiquitito' y Marc Márquez lo intentó al principio de la carrera y 'forzó' cuando pudo para lograr el mejor resultado posible, que pudo ser el sexto puesto, pero la misma curva trece que en los entrenamientos le hizo perder varias vueltas rápidas, en la última vuelta de la carrera volvió a exceder los límites del circuito en ese punto y tuvo que ceder una posición al italiano Enea Bastianini.

Cronológicamente, aunque Jorge Martín y Raúl Fernández fueron los primeros líderes de la carrera, el japonés Ai Ogura volvió a demostrar que es un auténtico 'fenómeno' en las segundas partes de carrera.

Ogura esperó paciente la pelea entre el campeón del mundo de MotoGP de 2024 y el subcampeón del mundo de Moto2 de 2021 para asestar a ambos un golpe definitivo que le llevó a su primera victoria en la 'categoría reina' del motociclismo mundial, por delante de todos los candidatos al título.

La tercera posición de Jorge Martín y la caída de Marco Bezzecchi le dieron el liderato al madrileño, con siete puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, y con un Fabio di Giannantonio que salvó los muebles con su cuarto puesto para mantenerse tercero en la tabla de puntos del campeonato mundial.

Mientras, Ai Ogura y Marc Márquez se intercambiaron las posiciones, pero lo cierto es que entre los ocho primeros del campeonato apenas hay 63 puntos de diferencia, por lo que con doce grandes premios por delante puede suceder cualquier cosa en el resto de la temporada.

La segunda posición de Manuel González, en un final de infarto con el hispano colombiano David Alonso, que le batió por escasamente 24 milésimas de segundo, junto a la sexta victoria de la temporada de Máximo Quiles, les permitió marcharse de Assen más líderes de sus categorías. EFE

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