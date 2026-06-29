Espana agencias

Feijóo acusa a Sánchez de "fabricar" votantes con la 'ley de nietos'

Guardar
Google icon

Madrid, 29 jun (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "fabricar" votantes a través de la conocida como 'ley de nietos', que da la nacionalidad a descendientes de españoles, ya que con los votantes actuales "no le salen las cuentas".

"Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como con los votantes actuales pues no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas", ha apuntado en una entrevista en EsRadio.

PUBLICIDAD

Según Feijóo, hay "suficiente experiencia" como para concluir que Sánchez no hace nada "por ingenuidad" y que está implementando una "ingeniería electoral" por la que en un espacio muy corto de tiempo, en un año y medio, incrementará en 2 millones y medio el número de personas con derecho a voto.

Feijóo ha afirmado que podrán votar personas que ni siquiera saben la diferencia entre una provincia y otra ha denunciado que la aplicación de la Ley de Memoria Democrática da capacidad al Gobierno para asignar una provincia "cuando el solicitante de la nacionalidad no sabe muy bien en qué provincia quiere votar".

PUBLICIDAD

El líder de la oposición también ha criticado la externalización de los procesos de revisión de las solicitudes que -asegura- se está llevando a cabo en algunos países y ha afirmado que su partido lo está investigando porque están "preocupados por este asunto".

El líder del PP ha dicho que es necesario hacer una reforma de la ley de nacionalidad para pedir una serie de requisitos adicionales para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España.

"Nos parece que la nacionalidad es la mayor expresión de un vínculo de una persona con una nación", ha dicho el líder del PP, y ha agregado que su partido también está trabajando en dificultar que se aplique el proceso de "regularización masiva", gracias a los recursos que se están poniendo en el Tribunal Supremo contra una norma que "está yendo en contra de la normativa de la Unión Europea". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

El Ejecutivo prevé que el crecimiento se sitúe por encima del 2% de cara a los próximos tres años, hasta 2029

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

Arístides de Grecia cumple 18 años: así es el hijo más desconocido de Pablo y Marie-Chantal que empieza a ganar protagonismo en la familia real

El benjamín de la familia alcanza la mayoría de edad tras dar un paso al frente en algunos de los momentos más importantes vividos por los Griegos en los últimos años.

Arístides de Grecia cumple 18 años: así es el hijo más desconocido de Pablo y Marie-Chantal que empieza a ganar protagonismo en la familia real

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 29 junio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 29 junio

Descubren por qué el cáncer de ovario resiste a la quimioterapia: el bloqueo de una proteína puede ser clave para revertirlo

Un estudio de la Michigan State University revela el papel clave del cisplatino, un quimioterápico descubierto en esa misma universidad en 1965

Descubren por qué el cáncer de ovario resiste a la quimioterapia: el bloqueo de una proteína puede ser clave para revertirlo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos intenta que España vuelva a abrir la puerta al F-35 con una visita de cuatro congresistas tras el fracaso del avión de combate europeo

Estados Unidos intenta que España vuelva a abrir la puerta al F-35 con una visita de cuatro congresistas tras el fracaso del avión de combate europeo

El PSOE pisa el acelerador hacia las urnas: Pedro Sánchez convierte el Comité Federal en el inicio oficioso de la campaña electoral

Hacienda moderniza el “terror de los narcos” y se gasta 2,6 millones de euros en dos lanchas de asalto para seguir cazando a los veleros de la coca

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Exteriores eleva a 150 el número de españoles desaparecidos y a 17 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

ECONOMÍA

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

Lucía Menendez, abogada: “Cada vez más parejas eligen casarse por separación de bienes, pero hay que entender qué implica”

El IPC aguanta en el 3,2% en junio pese al encarecimiento de la luz y el gas tras la retirada parcial de las rebajas fiscales

España, sexto país del mundo con mayor riesgo de sufrir apagones por su alta exposición a desastres climáticos: “Debemos aumentar y mejorar la capacidad de la red eléctrica”

La batalla de los barrios de Madrid contra el auge de los pisos turísticos: “Quieren convertir la ciudad en un plató de cartón piedra sin vecinos”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España