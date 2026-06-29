Feijóo acusa a Sánchez de "fabricar" votantes con la 'ley de nietos'

Madrid, 29 jun (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "fabricar" votantes a través de la conocida como 'ley de nietos', que da la nacionalidad a descendientes de españoles, ya que con los votantes actuales "no le salen las cuentas".

"Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como con los votantes actuales pues no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas", ha apuntado en una entrevista en EsRadio.

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Según Feijóo, hay "suficiente experiencia" como para concluir que Sánchez no hace nada "por ingenuidad" y que está implementando una "ingeniería electoral" por la que en un espacio muy corto de tiempo, en un año y medio, incrementará en 2 millones y medio el número de personas con derecho a voto.

Feijóo ha afirmado que podrán votar personas que ni siquiera saben la diferencia entre una provincia y otra ha denunciado que la aplicación de la Ley de Memoria Democrática da capacidad al Gobierno para asignar una provincia "cuando el solicitante de la nacionalidad no sabe muy bien en qué provincia quiere votar".

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El líder de la oposición también ha criticado la externalización de los procesos de revisión de las solicitudes que -asegura- se está llevando a cabo en algunos países y ha afirmado que su partido lo está investigando porque están "preocupados por este asunto".

El líder del PP ha dicho que es necesario hacer una reforma de la ley de nacionalidad para pedir una serie de requisitos adicionales para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España.

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"Nos parece que la nacionalidad es la mayor expresión de un vínculo de una persona con una nación", ha dicho el líder del PP, y ha agregado que su partido también está trabajando en dificultar que se aplique el proceso de "regularización masiva", gracias a los recursos que se están poniendo en el Tribunal Supremo contra una norma que "está yendo en contra de la normativa de la Unión Europea". EFE