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El Mundial 2026 bate, con 4.6 espectadores, el récord de asistencia en una fase de grupos

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Madrid, 29 jun (EFE).- La asistencia de espectadores a los partidos del Mundial 2026 batió, con 4.644.549, el récord de aficionados en la fase de grupos que ha durado 17 días y que finalizó este fin de semana.

La anterior mejor marca de asistencia data de la Copa del Mundo de los Estados Unidos en 1994 con 3.587.538 espectadores.

El pasado 25 de junio, la FIFA ya anuncio que incluso antes de que finalizara la fase inicial, el número de espectadores en los Estados Unidos, México y Canadá ya había superado la cifra de 1994 con 3.605.357 aficionados en los estadios.

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Según informa el organismo que rige el fútbol internacional en un comunicado hecho público este lunes, las cifras "ilustran la magnitud del torneo, que va mucho más allá del terreno de juego y abarca todas las facetas de la experiencia de los aficionados, desde las 4.644.549 personas que asistieron a los partidos hasta los 300. 000 perritos calientes que se consumieron".

"Si se alinearan uno tras otro todos los perritos calientes vendidos, cubrirían las aproximadamente 28 millas (45 kilómetros) que separan el Estadio de Nueva York Nueva Jersey del Aeropuerto Internacional JFK", explica la FIFA.

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Agrega la nota: "Con 1248 jugadores en representación de 48 naciones —999 de los cuales jugaron en la fase de grupos— y una magnitud sin precedentes del torneo, los primeros 17 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026 han marcado una pauta contundente de lo que está por venir".

En solo 17 días, el primer Mundial de la historia con 48 selecciones ha reunido a más naciones, jugadores y aficionados que nunca, transformando los 72 partidos disputados en 16 ciudades anfitrionas en una celebración de pasión global, emoción y fútbol inolvidable. EFE

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