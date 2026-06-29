El Gobierno actualiza el número de menores migrantes que debe acoger cada Comunidad

Madrid, 29 jun (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto por el que actualiza la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de menores migrantes no acompañados de las comunidades autónomas según su población, un paso clave para dar continuidad a este modelo después de un año en vigor.

De acuerdo a los nuevos datos, aportados por el Ministerio de Juventud e Infancia, la comunidad que más niños y adolescentes debe atender es Andalucía, 3.009; seguida de Cataluña, 2.829; la Comunidad de Madrid, 2.471; y Comunidad Valenciana, 1.903; mientras que en todos los demás territorios la cifra se sitúa por debajo de los 1.000 menores.

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El Gobierno aprobó en marzo del año pasado la modificación de la ley de extranjería para destensar los sistemas de acogida de territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla y así mejorar la atención a los menores.

Esta capacidad ordinaria es clave dentro del sistema porque establece cuál es el número de niños y adolescentes que una comunidad debe acoger en base a su población y determina cuándo un territorio de llegada puede trasladar a los chicos que recibe a otro lugar: cuando supere el triple de esa capacidad. EFE

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