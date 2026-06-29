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El día 19 del Mundial, en 5 claves

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Redacción deportes, 29 jun (EFE).-

1 -  Brasil, con Vinicius y sin Raphinha frente a Japón

La selección brasileña, invicta en la fase de grupos, se lanza en la carrera a por el título del Mundial desde este lunes, con su duelo de los dieciseisavos de final frente a Japón en Houston.

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Vinicius, su máximo goleador en el torneo, lidera un ataque sin Raphinha, lesionado. Japón ya igualó con Países Bajos en la primera ronda (2-2) y desafía a la pentacampeona mundial, que no gana el título desde Japón y Corea 2002. “Este lunes necesitamos muchas cosas, mente, corazón, ideas claras, tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria”, advirtió Carlo Ancelotti.

2 - El desafío de Paraguay

Su reacción final situó en los dieciseisavos de final a Paraguay, cuyo desafío crece en dimensión este lunes frente a la selección de Alemania. “Ya hemos estado frente a Argentina, frente a Brasil, equipos de la misma envergadura o de mayor envergadura que la que puede tener Alemania. Son todos candidatos a ganar la Copa del Mundo. Ya los hemos enfrentado y, obviamente, nos ha costado mucho, pero los hemos podido sacar adelante”, explicó su seleccionador, Gustavo Alfaro.

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3 - Alemania, a la espera de Musiala y Wirtz

Avisada por el 2-1 contra Ecuador, su única derrota en este Mundial cuando ya tenía segura la primera posición del grupo, Alemania aún aguarda el mejor nivel de Jamal Musiala y Florian Wirtz cuando el tiempo se agota, cuando cada partido ya es decisivo. “Paraguay juega un fútbol muy defensivo, tiene un estilo de juego directo y está en muy buena condición física. Son un rival incómodo para nosotros y nos va a exigir mucho", aseguró Julián Nagelsmann.

4 - Países Bajos-Marruecos, alto nivel

Nadie ha tenido tanta pegada ofensiva como Países Bajos en la primera fase del Mundial 2026, con 10 goles, antes de medirse a Marruecos, semifinalista en 2022 y aún invicta, como la ‘oranje’, en esta edición del torneo. “Su guardameta, Bono, es experimentado; sus centrocampistas son hábiles y su defensa es ordenada, pero nosotros estamos preparados", analizó Ronald Koeman, técnico neerlandés.

5 - Histórica clasificación de Canadá

En el minuto 93, cuando la prórroga ya asomaba de forma evidente, Stephen Eustaquio marcó el gol de la histórica clasificación de Canadá por primera vez para los octavos de final del Mundial, al derrotar por 0-1 a Sudáfrica. El equipo norteamericano espera rival ahora del duelo entre Países Bajos y Marruecos. EFE

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