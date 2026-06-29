El argentino Nico Ojeda, primer fichaje del Barça tras acabar su cesión en el Pons Lleida

Barcelona, 29 jun (EFE).- El argentino Nico Ojeda se incorpora al Barça después que el verano pasado firmase un contrato de cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, pero se quedase cedido una campaña en el Pons Lleida, anunció este lunes la entidad azulgrana.

En la última temporada, el jugador zurdo, nacido en Mendoza (oeste de Argentina), se ha consolidado como uno de los referentes de la OK Liga de hockey patines, de la que ha terminado como máximo goleador de la fase regular con 26 tantos.

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Especialista en las acciones de bola parada, Ojeda llegó al conjunto ilerdense en el verano de 2023 y, tras dos destacadas campañas, convenció a la dirección deportiva del Barça para incorporarlo a su proyecto.

En el curso 2024-2025 fue una de las piezas clave del Pons Lleida, al que contribuyó a llevar hasta las semifinales de la WSE Cup, la segunda competición continental en importancia, y a la final de la Copa del Rey.

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De este modo, el argentino se convierte en el primer refuerzo del Barça para la próxima temporada, en un proyecto que afronta una profunda renovación tras cerrar el último curso sin títulos y que aún prevé más movimientos, después de las salidas ya anunciadas del también argentino Pablo Álvarez y del portero Sergi Fernández. EFE

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