Dimite una dirigente de Podem tras denunciar que el partido "se aleja de sus principios"

Barcelona, 29 jun (EFE).- Guayarmina Saavedra, hasta ahora secretaria de Organización de Podem Catalunya, ha anunciado que renuncia a sus responsabilidades orgánicas, al constatar que el partido "se aleja de sus principios y objetivos fundacionales".

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, Saavedra señala que "cuando las estructuras dejan de escuchar a la militancia, a los territorios y a quienes sostienen el trabajo cotidiano de la organización, el proyecto pierde capacidad de transformación y acaba alejándose de la realidad social que pretende representar".

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Según Saavedra, "un proyecto que exige cuidados, transparencia, democracia y participación hacia fuera no puede descuidar esos mismos principios en su funcionamiento interno".

"Un proyecto que defiende los derechos laborales no puede permitirse reproducir dinámicas organizativas que desprecien el trabajo militante, el trabajo de responsables orgánicos y concejalas, el conocimiento acumulado y el arraigo territorial", añade.

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Sin mencionar explícitamente algún nombre de la dirección de Podem Catalunya, que encabeza su coordinadora autonómica, María Pozuelo, Saavedra subraya que "la lealtad a una organización no consiste en guardar silencio cuando esta se aleja de sus principios y objetivos fundacionales, sino en defenderlos con honestidad, incluso cuando ello exige asumir decisiones difíciles".

"En demasiadas ocasiones, se han priorizado dinámicas de influencia, ambiciones personales y lógicas alejadas del trabajo colectivo y del compromiso demostrado durante años", denuncia.

Y eso, agrega, "tiene consecuencias cuando quienes han sostenido el proyecto durante años se sienten desplazadas, cuando la militancia deja de ser protagonista, cuando la organización empieza a parecerse demasiado a aquello que nació para cambiar".

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Saavedra justifica su "paso al lado" no porque "haya dejado de creer en los valores" que la llevaron a implicarse en Podem, sino porque sigue "creyendo" en ellos.

"No nos movilizamos para construir un partido más del sistema", apostilla. EFE