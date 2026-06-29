Espana agencias

Dimite una dirigente de Podem tras denunciar que el partido "se aleja de sus principios"

Guardar
Google icon

Barcelona, 29 jun (EFE).- Guayarmina Saavedra, hasta ahora secretaria de Organización de Podem Catalunya, ha anunciado que renuncia a sus responsabilidades orgánicas, al constatar que el partido "se aleja de sus principios y objetivos fundacionales".

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, Saavedra señala que "cuando las estructuras dejan de escuchar a la militancia, a los territorios y a quienes sostienen el trabajo cotidiano de la organización, el proyecto pierde capacidad de transformación y acaba alejándose de la realidad social que pretende representar".

PUBLICIDAD

Según Saavedra, "un proyecto que exige cuidados, transparencia, democracia y participación hacia fuera no puede descuidar esos mismos principios en su funcionamiento interno".

"Un proyecto que defiende los derechos laborales no puede permitirse reproducir dinámicas organizativas que desprecien el trabajo militante, el trabajo de responsables orgánicos y concejalas, el conocimiento acumulado y el arraigo territorial", añade.

PUBLICIDAD

Sin mencionar explícitamente algún nombre de la dirección de Podem Catalunya, que encabeza su coordinadora autonómica, María Pozuelo, Saavedra subraya que "la lealtad a una organización no consiste en guardar silencio cuando esta se aleja de sus principios y objetivos fundacionales, sino en defenderlos con honestidad, incluso cuando ello exige asumir decisiones difíciles".

"En demasiadas ocasiones, se han priorizado dinámicas de influencia, ambiciones personales y lógicas alejadas del trabajo colectivo y del compromiso demostrado durante años", denuncia.

Y eso, agrega, "tiene consecuencias cuando quienes han sostenido el proyecto durante años se sienten desplazadas, cuando la militancia deja de ser protagonista, cuando la organización empieza a parecerse demasiado a aquello que nació para cambiar".

Saavedra justifica su "paso al lado" no porque "haya dejado de creer en los valores" que la llevaron a implicarse en Podem, sino porque sigue "creyendo" en ellos.

"No nos movilizamos para construir un partido más del sistema", apostilla. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

El Ejecutivo prevé que el crecimiento se sitúe por encima del 2% de cara a los próximos tres años, hasta 2029

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

Arístides de Grecia cumple 18 años: así es el hijo más desconocido de Pablo y Marie-Chantal que empieza a ganar protagonismo en la familia real

El benjamín de la familia alcanza la mayoría de edad tras dar un paso al frente en algunos de los momentos más importantes vividos por los Griegos en los últimos años.

Arístides de Grecia cumple 18 años: así es el hijo más desconocido de Pablo y Marie-Chantal que empieza a ganar protagonismo en la familia real

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 29 junio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 29 junio

Descubren por qué el cáncer de ovario resiste a la quimioterapia: el bloqueo de una proteína puede ser clave para revertirlo

Un estudio de la Michigan State University revela el papel clave del cisplatino, un quimioterápico descubierto en esa misma universidad en 1965

Descubren por qué el cáncer de ovario resiste a la quimioterapia: el bloqueo de una proteína puede ser clave para revertirlo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos intenta que España vuelva a abrir la puerta al F-35 con una visita de cuatro congresistas tras el fracaso del avión de combate europeo

Estados Unidos intenta que España vuelva a abrir la puerta al F-35 con una visita de cuatro congresistas tras el fracaso del avión de combate europeo

El PSOE pisa el acelerador hacia las urnas: Pedro Sánchez convierte el Comité Federal en el inicio oficioso de la campaña electoral

Hacienda moderniza el “terror de los narcos” y se gasta 2,6 millones de euros en dos lanchas de asalto para seguir cazando a los veleros de la coca

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Exteriores eleva a 150 el número de españoles desaparecidos y a 17 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

ECONOMÍA

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

Lucía Menendez, abogada: “Cada vez más parejas eligen casarse por separación de bienes, pero hay que entender qué implica”

El IPC aguanta en el 3,2% en junio pese al encarecimiento de la luz y el gas tras la retirada parcial de las rebajas fiscales

España, sexto país del mundo con mayor riesgo de sufrir apagones por su alta exposición a desastres climáticos: “Debemos aumentar y mejorar la capacidad de la red eléctrica”

La batalla de los barrios de Madrid contra el auge de los pisos turísticos: “Quieren convertir la ciudad en un plató de cartón piedra sin vecinos”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España