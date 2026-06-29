Detenido el conductor de uno de los vehículos del accidente en la N-340 con 4 muertos

València, 29 jun (EFE).- El conductor de uno de los vehículos implicados en el accidente de tráfico entre varios turismos ocurrido la madrugada de este domingo en Benicàssim (Castellón), en la carretera N-340, donde murieron cuatro personas, ha sido detenido.

Este conductor pasará este lunes a disposición judicial, según han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Castellón.

El accidente se produjo sobre las 2:20 horas de este domingo, por causas que aún se desconocen, en el kilómetro 981 de la carretera N-340, a la altura del término municipal de Benicàssim, en sentido Castellón, y en él se vieron implicados varios vehículos.

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Los servicios médicos confirmaron la muerte de cuatro personas en el lugar del siniestro (tres hombres y una mujer) y otras seis, todas ellas varones, resultaron heridas, según el CICU.

Tras la asistencia inicial, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital General de Castellón y los dos restantes al Hospital de la Plana. EFE

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