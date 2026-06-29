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Canadá ya tiene "héroes nacionales"

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Redacción Deportes, 28 jun (EFE).- La selección de Canadá logró un hito sin precedentes al meterse este domingo entre las 16 mejores del Mundial con un gol en el minuto 92 de Stephen Eustáquio, quien se vistió de héroe en el triunfo por 0-1 que envió a casa a Sudáfrica.

La victoria dejó en octavos a The Canucks, que aguardan por el ganador este lunes del juego entre Países Bajos y Marruecos, en el segundo día de partidos de los dieciseisavos de final que también tendrá en cartelera a Brasil-Japón y a Alemania-Paraguay.

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Canadá, primera en octavos a la espera de Países Bajos o Marruecos

La selección de Canadá nunca antes había llegado tan lejos en un Mundial. En sus dos anteriores participaciones (México 1986 y Catar 2022) no logró pasar de la fase de grupos. Y en el de 2026 acaba de superar la primera fase de eliminación directa y es la primera que en octavos de final espera rival: Países Bajos o Marruecos.

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Un gol agónico del capitán Eustáquio a los 92 minutos, cuando parecía que el partido contra Sudáfrica en Los Ángeles iría a prórroga, alteró todo el escenario.

El de hoy no fue un espectáculo para echar cohetes. Dirían los puristas del fútbol que el ganador fue el menos discreto en la cancha, y que con el nivel mostrado no hay muchas garantías de que los de Jesse Marsch logren llegar más lejos del encuentro del 4 de julio en Houston.

Marsch, quien prefiere mirar el vaso medio lleno, no se sustrajo de la felicidad colectiva y en la misma cancha celebró junto a sus jugadores con un discurso encendido: "¡Ustedes ya son héroes nacionales!".

Lo cierto es que The Canucks, la selección de menos galones entre las tres anfitrionas del Mundial, es la primera con cupo en octavos de final de las 32 que siguen en carrera.

Este martes los Rojos conocerán a su nuevo escollo, que saldrá del partido en Monterrey entre Países Bajos y Marruecos.

Otros tres partidos en agenda

El lunes, el segundo día de partidos de los dieciseisavos de final, pondrá frente a frente a Brasil con Japón en Houston desde las 17:00 GMT, a Alemania con Paraguay en Boston a partir de las 20:00 GMT y a neerlandeses y marroquíes desde las 01:00 GMT del miércoles.

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, anticipó que para doblegar a un rival que en un reciente amistoso los venció con vigorosa remontada por 3-2, se necesita "mente, corazón, idea clara".

El italiano admitió que sus pupilos están "preparados para todo lo que pueda ocurrir", pero enfatizó que en que hay motivación y confianza en que habrá un nuevo final feliz.

Sobre el enfrentamiento con Alemania, el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, se mostró enfático en alejar la nube negra del pesimismo al recordar recientes casos de éxito de sus pupilos.

"Ya hemos estado frente a Argentina, frente a Brasil, equipos de la misma envergadura o de mayor envergadura que la que puede tener Alemania", espetó el técnico argentino en diálogo con periodistas en el Gillette Stadium de Foxborough.

"Son todos candidatos a ganar la Copa del Mundo. Ya los hemos enfrentado y, obviamente, nos ha costado mucho, pero los hemos podido sacar adelante. Así que, ¿por qué no esta?", se preguntó.

Sin referirse públicamente al avance de Canadá, los seleccionadores Ronald Koeman y Mohamed Ouahbi dedicaron el domingo a intercambiar elogios y opiniones de respeto táctico a 24 horas de jugar en territorio mexicano.

Sin seleccionadores y sin resto de temporada

Los seleccionadores Hong Myung-Bo y Steve Clarke, de Corea del Sur y de Escocia, respectivamente, presentaron su dimisión al no pasar con sus equipos de la fase de grupos.

Los Guerreros de Taeguk, de Hong Myung-Bo, terminaron su campaña en el grupo A por detrás de México y Sudáfrica. No sumaron más que los tres puntos de la jornada inicial a expensas de República Checa, por lo que no se situaron entre las ocho mejores terceras que obtenían el pase a dieciseisavos de final.

Clarke anunció su renuncia como técnico de Escocia una vez se confirmó la eliminación de la "Tartan Army" en el grupo C y puso fin a sus siete años al frente del equipo nacional. Su equipo solo ganó uno de los tres partidos que jugó, frente a Haití (0-1) en la primera fecha, y cayó con Marruecos (1-0) y Brasil (3-0).

En forma casi simultánea, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció que el centrocampista del Manchester United Manuel Ugarte se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante el partido contra España, el viernes en Guadalajara, que marcó la eliminación de la Celeste del Mundial.

El jugador de los Diablos Rojos fue sustituido en la primera parte del choque que perdió Uruguay por 0-1 en la última fecha del Grupo H.

Según los especialistas, la recuperación completa de una rotura de ligamentos cruzados tarda entre 9 y 12 meses, por lo que, en el peor de los escenarios, el exjugador del PSG francés y el Sporting portugués tendrá en suspense gran parte de la próxima temporada. EFE

(foto)

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