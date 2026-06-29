Cae una red que distribuía productos estéticos ilegales en nueve clínicas de toda España

Madrid, 29 jun (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado una red de distribución y uso de productos estéticos ilegales en nueve clínicas de toda España, en una operación que se ha saldado con la detención de tres personas y la intervención de 40 kilos de ácido hialurónico procedente de Asia, cuyo uso y comercialización no está autorizado en la Unión Europea.

Según ha informado este lunes la Dirección General de la Policía, la investigación se inició durante inspecciones rutinarias donde los agentes detectaron dos envíos procedentes de Asia que contenían 40 kilogramos de ácido hialurónico mezclado con anestésico local, productos cuya comercialización no está autorizada ni permitida en territorio europeo.

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Tras las primeras comprobaciones, los investigadores identificaron como destinataria de los envíos una cadena de clínicas estéticas y llevaron a cabo una primera inspección en uno de sus establecimientos ubicado en Madrid.

Durante esta actuación se localizaron numerosos productos sanitarios almacenados en consultas médicas y en unas dependencias utilizadas como almacén y se intervinieron cientos de unidades destinadas presuntamente a tratamientos estéticos.

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Asimismo, los agentes inmovilizaron otros productos sanitarios para verificar su adecuación a la normativa vigente.

Los análisis posteriores confirmaron que parte del material intervenido carecía de autorización para su comercialización y utilización, mientras que otros productos presentaban deficiencias relacionadas con el etiquetado y los requisitos regulatorios exigidos.

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Una vez obtenidos estos resultados, los investigadores ampliaron las actuaciones con inspecciones simultáneas en establecimientos de diferentes puntos del territorio nacional.

Así, el pasado 28 de abril se llevaron a cabo inspecciones en un total de nueve clínicas estéticas –en Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Ibiza, Sevilla, Málaga y Almendralejo- donde se localizaron productos sanitarios no autorizados en uno de los establecimientos inspeccionados ubicado en Sevilla.

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Como resultado de la operación fueron detenidos los administradores de las clínicas así como la responsable de compras de una de ellas como responsables de un delito delitos contra la salud pública y estafa a consumidores.

Además, otras siete personas vinculadas profesionalmente a los establecimientos inspeccionados fueron investigadas por los mismos hechos.

Finalmente la operación se saldó con la intervención total de 278 productos correspondientes a cuatro categorías distintas. EFE