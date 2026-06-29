Buscan a dos jóvenes por tocamientos a una menor en unos campamentos en Palamós (Girona)

Palamós (Girona), 29 jun (EFE).- Los Mossos d'Esquadra buscan a dos jóvenes como supuestos autores de una agresión sexual tras acceder al interior de una casa de campamentos de Palamós (Girona) y realizar tocamientos a una de las menores que pasaba allí unos días.

Según ha informado este lunes la policía catalana, los hechos tuvieron lugar sobre las 05:00 horas del pasado sábado en ese campamento de verano, próximo a la playa.

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Tras realizar los tocamientos a la víctima en una de las estancias, y ante la alarma que se generó, los dos jóvenes huyeron del lugar, sin que por el momento hayan sido detenidos.

La investigación permanece abierta a la espera de arrestar a los autores de la agresión sexual, sin que por el momento se hayan comunicado más detalles sobre el caso. EFE

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