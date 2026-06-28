Un domingo de tormentas en el este y centro da paso a una semana más cálida de lo normal

Madrid, 28 jun (EFE).- Un domingo marcado por las tormentas y con chubascos, especialmente por la tarde, en amplias zonas del este y centro, cierran el último fin de semana de junio, para dar paso a una semana más cálida de lo normal, sobre todo, en el oeste, centro y sur peninsular.

Un día más, las temperaturas permanecen altas, en especial en parte de Cataluña y en el valle del Guadalquivir, además, se prevé una noche tropical (por encima de los 20 grados) en puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo.

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Aunque en buena parte de la Península y Baleares predominan los cielos poco nubosos o despejados, y con intervalos nubosos en Canarias, el paso de una vaguada deja tormentas esta tarde y noche en amplias zonas del este y centro peninsular

Unas tormentas que pueden ser fuertes y con granizo e, incluso, en zonas de Navarra, La Rioja, Aragón y Soria podrán ser muy fuertes (más de 30 litros por metro cuadrado en una hora) y con granizo grande, indica en sus redes sociales Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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La Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido de la posibilidad de que puedan producirse crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en puntos de buena parte de la cuenca, en Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha, debido a los avisos vigentes de lluvias y tormentas.

La Aemet ha activado desde las 13.00 horas avisos de nivel naranja (peligro importante) por lluvias que afectan a Navarra y La Rioja, así como a zonas del País Vasco y Castilla-León.

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Esas mismas comunidades, además de Aragón, en concreto Zaragoza, están también en aviso naranja por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento, fuertes o muy fuertes, dependiendo de las zonas.

Aunque con un menor nivel de alerta (amarillo por riesgo bajo), las lluvias y tormentas también se extienden por el resto de Aragón, este de Castilla-La Mancha, noroeste y altiplano de Murcia, zonas de Valencia y Alicante, así como de Almería Granada y Córdoba.

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Chubascos y tormentas que seguirán presentes mañana, lunes, por la tarde en el sistema Ibérico de Teruel y de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, el este de Andalucía, el norte de Murcia y, en menor medida, en los Pirineos.

El otro protagonista de la jornada es el calor y hoy se espera superar los 34-36 grados en zonas bajas del interior de Cataluña, la meseta sur y Baleares; mientras que en el valle del Guadalquivir los termómetros podría superar los 38.

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En esas zonas, está activado el aviso amarillo, al igual que en la isla de Mallorca con temperaturas máximas que oscilan entre los 36 y los 38 grados.

A mediodía, la temperatura más alta se había registrado en Corberá (Barcelona), con 36,8 grados, seguida de Llucmajor, en la isla de Mallorca, con 36.

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La semana que empieza mañana, será, según las previsiones, más cálida de lo normal, con temperaturas altas en la mayor parte del país y con valores superiores a los normales para la época del año, sobre todo en zonas del oeste, centro y sur de la Península.

Mañana, lunes, Aemet activará avisos amarillos por altas temperaturas en algunos puntos de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid y Canarias.

Las máximas pueden superar los 34 grados en el interior de Gran Canaria; los 36-38 en el oeste de la meseta sur y Extremadura y los 38-40 en el valle del Guadalquivir. Además, se prevén noches tropicales, con mínimas de más de 20 grados, en puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo. EFE

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