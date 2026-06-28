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Un domingo de tormentas en el este y centro da paso a una semana más cálida de lo normal

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Madrid, 28 jun (EFE).- Un domingo marcado por las tormentas y con chubascos, especialmente por la tarde, en amplias zonas del este y centro, cierran el último fin de semana de junio, para dar paso a una semana más cálida de lo normal, sobre todo, en el oeste, centro y sur peninsular.

Un día más, las temperaturas permanecen altas, en especial en parte de Cataluña y en el valle del Guadalquivir, además, se prevé una noche tropical (por encima de los 20 grados) en puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo.

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Aunque en buena parte de la Península y Baleares predominan los cielos poco nubosos o despejados, y con intervalos nubosos en Canarias, el paso de una vaguada deja tormentas esta tarde y noche en amplias zonas del este y centro peninsular

Unas tormentas que pueden ser fuertes y con granizo e, incluso, en zonas de Navarra, La Rioja, Aragón y Soria podrán ser muy fuertes (más de 30 litros por metro cuadrado en una hora) y con granizo grande, indica en sus redes sociales Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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La Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido de la posibilidad de que puedan producirse crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en puntos de buena parte de la cuenca, en Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha, debido a los avisos vigentes de lluvias y tormentas.

La Aemet ha activado desde las 13.00 horas avisos de nivel naranja (peligro importante) por lluvias que afectan a Navarra y La Rioja, así como a zonas del País Vasco y Castilla-León.

Esas mismas comunidades, además de Aragón, en concreto Zaragoza, están también en aviso naranja por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento, fuertes o muy fuertes, dependiendo de las zonas.

Aunque con un menor nivel de alerta (amarillo por riesgo bajo), las lluvias y tormentas también se extienden por el resto de Aragón, este de Castilla-La Mancha, noroeste y altiplano de Murcia, zonas de Valencia y Alicante, así como de Almería Granada y Córdoba.

Chubascos y tormentas que seguirán presentes mañana, lunes, por la tarde en el sistema Ibérico de Teruel y de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, el este de Andalucía, el norte de Murcia y, en menor medida, en los Pirineos.

El otro protagonista de la jornada es el calor y hoy se espera superar los 34-36 grados en zonas bajas del interior de Cataluña, la meseta sur y Baleares; mientras que en el valle del Guadalquivir los termómetros podría superar los 38.

En esas zonas, está activado el aviso amarillo, al igual que en la isla de Mallorca con temperaturas máximas que oscilan entre los 36 y los 38 grados.

A mediodía, la temperatura más alta se había registrado en Corberá (Barcelona), con 36,8 grados, seguida de Llucmajor, en la isla de Mallorca, con 36.

La semana que empieza mañana, será, según las previsiones, más cálida de lo normal, con temperaturas altas en la mayor parte del país y con valores superiores a los normales para la época del año, sobre todo en zonas del oeste, centro y sur de la Península.

Mañana, lunes, Aemet activará avisos amarillos por altas temperaturas en algunos puntos de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid y Canarias.

Las máximas pueden superar los 34 grados en el interior de Gran Canaria; los 36-38 en el oeste de la meseta sur y Extremadura y los 38-40 en el valle del Guadalquivir. Además, se prevén noches tropicales, con mínimas de más de 20 grados, en puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo. EFE

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