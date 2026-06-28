Temas del día de EFE España del lunes 29 de junio de 2026

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El Gobierno da este lunes el primer paso para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, que serán claves para determinar la duración de la legislatura que Pedro Sánchez insiste en agotar hasta 2027.

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CONSEJO MINISTROS

Madrid - El Consejo de Ministros se reúne de forma excepcional este lunes para aprobar un decreto ley que prorroga durante tres meses las medidas del llamado escudo social con el que el Gobierno quiere mitigar los efectos de la guerra de Irán en empresas y ciudadanos por la subida de precios y costes.

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GOBIERNO ANDALUCÍA

Sevilla - El Parlamento de Andalucía acoge este lunes el Pleno de investidura al que se presenta el popular Juanma Moreno, quien aspira a un tercer mandato al frente de la comunidad con los 53 escaños que ganó en las elecciones del pasado 17 de mayo, dos menos que la mayoría absoluta y con la incertidumbre de conocer si contará o no con el apoyo de Vox.

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COMISIÓN SEPI

Madrid - Gertrudis Alcázar, la secretaria personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero e imputada por un juez de la Audiencia Nacional por su presunta implicación en delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra, comparece este lunes en el Senado ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

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JUICIO KITCHEN

San Fernando de Henares - El juicio Kitchen, que aborda la presunta operación parapolicial para espiar entre 2013 y 2015 al extesorero del PP Luis Bárcenas, encara su recta final con la declaración de los tres últimos acusados, tres agentes a quienes la Fiscalía no atribuye delitos.

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CASO LEIRE

Madrid - El juez que investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales contra el PSOE o el Gobierno, el denominado caso Leire Díez, interroga como testigo a la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede socialista.

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ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - El mercado mayorista de la electricidad va camino de cerrar el junio más barato desde 2024 a pesar de las sesiones con precios en torno a los 100 euros/megavatio hora (MWh) por una menor producción eólica y un incremento del consumo en la primera ola de calor del año.

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CONGRESO ARQUITECTOS

Barcelona - La crisis de la vivienda, la emergencia climática, la circularidad y sostenibilidad de los materiales y la evolución del espacio público son algunos de los ejes que abordará durante cuatro días en Barcelona el Congreso Mundial de Arquitectos, concebido como un "laboratorio de experimentación colectiva" para encontrar soluciones a estos retos y transformar el planeta.

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CINE ESTRENOS (Entrevista)

Madrid - En 'Minions & Monsters' sus pequeños protagonistas desatan el caos en la época del nacimiento del cine sonoro en una sucesión de alocadas aventuras con multitud de referencias cinéfilas. "Una fiesta, la mejor de la saga" según Álex de la Iglesia, que participa en el doblaje de la película de animación que se estrena este miércoles. Marina Estévez.

(Texto a las 09:00 horas; 618 palabras) (Foto) (Vídeo)

CINE HERMANOS

Barcelona - Las hermanas y cineastas catalanas Carol Rodríguez Colás (directora) y Marina Rodríguez Colás (guionista) vuelven tras la aclamada 'Chavalas' con otra historia de la periferia barcelonesa, 'Hermanos', sobre la amistad y las consecuencias de una fiesta adolescente.

(Texto) (Foto)

CAMARÓN DE LA ISLA (Entrevista)

Madrid - Camarón de la Isla era un "apasionado de las tecnologías", tanto que su viuda, La Chispa, no duda de que habría jugado incluso con la IA, según comenta en una charla con EFE para repasar su vida y logros cuando el revolucionario autor de 'La leyenda del tiempo' habría llegado a los 75 años. Javier Herrero.

(Texto a las 10:00 horas; 939 palabras) (Foto)

MODA TENDENCIAS (Crónica)

Madrid - El eterno dilema entre bañador y bikini ha quedado resuelto. Las firmas de moda baño disponen de amplias colecciones en ambos sentidos, pero esta temporada el bañador parece ganar por goleada, en tonos lisos más que en estampados, con escotes en la pierna más altos. Inmaculada Tapia.

(Texto a las 08:00 horas; 614 palabras) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- GRUPO SUMAR.- Desayuno informativo con el diputado de Compromís en el grupo de Sumar, Alberto Ibález, presentado por la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra. Real Casino Gran Círculo de Madrid. Alcalá 15 (Texto)

09:20h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es entrevistado en el programa Es la mañana de Federico, de esRadio. (Texto)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros, excepcionalmente en lunes, para aprobar un decreto ley con medidas para proteger a empresas y ciudadanos ante las consecuencias de la guerra de Irán. Palacio de la Moncloa (Texto) (Foto) (Vídeo)(Directo).

10:00h.- Madrid.- DÍAZ AYUSO.- Desayuno-coloquio con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y PreZero. Hotel The Westin Palace Madrid. Plaza de las Cortes, 7. (Texto) (Foto) (Vídeo).

10:45h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- Rueda de prensa del secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández,. Calle de Francisco Villaespesa, 18. (Texto) (Vídeo).

11:30h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- La Ejecutiva federal del PSOE se reúne en su sede de Ferraz dos días después de la celebración del Comité Federal (Texto).(Texto) (Foto) (Vídeo).

11:40h.- San Sebastián.- PARTIDOS EH BILDU.- El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, interviene en un acto organizado por la formación como cierre del curso político. Sede de Sortu (c/ Zuatzu 4) (Texto) (Foto)

12:00h.- Sevilla.- GOBIERNO ANDALUCÍA.- Primera sesión del Pleno de investidura, donde interviene el candidato a la Presidencia, Juan Manuel Moreno, que sin límite de tiempo expondrá su programa político con el que solicitará la confianza de la Cámara. C\ San Juan de Ribera, s/n. 41009 Sevilla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- El portavoz de VOX, José Antonio Fúster, atiende a los medios de comunicación en rueda de prensa. C7 Bambú 12. (Texto)(Vídeo)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Representantes del espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e IU, entre ellos Ernest Urtasun y Eduardo Rubiño, ofrecen una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Espacio Ecooo, c/ de la Escuadra, 11. (Texto)(Vídeo)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. C/ Génova, 13) (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JXCAT.- Rueda de prensa de Junts per Catalunya para valorar la actualidad política. Sede de Junts (Passatge Bofill, 9) y streaming en el canal de YouTube del partido. (Texto)

13:30h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa de la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez. C/ Ferraz 70. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Madrid.- CURSO APP.- Los portavoces de Exteriores de los principales grupos parlamentarios intervienen en el curso de verano de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) sobre "Nuevo orden mundial, estado de derecho e inestabilidad parlamentaria". Mesa redonda a las 16:30. El curso comienza a las 9:30 Universidad Rey Juan Carlos. Campus Madrid c/Quintana, 21

19:30h.- Murcia.- PARTIDOS PP.- El Partido Popular de Murcia celebra una junta directiva autonómica con la participación del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente regional, Fernando López Miras. Filmoteca Regional. (Texto) (Foto) (Vídeo).

ECONOMÍA

Madrid.- CAMPAÑA RENTA.- Termina la campaña de la renta y patrimonio de 2025.

00:00h.- Madrid.- RENFE HUELGA.- El Sindicato Ferroviario convoca una huelga de 24 horas en Renfe, coincidiendo con la primera operación salida de las vacaciones de verano, y denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 y el "abandono premeditado" del servicio de Mercancías. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA INFLACIÓN.- El INE publica el avance del Índice de Precios de Consumo (IPC) de junio de 2026 (Texto)

09:00h.- Madrid.- TURISMO NACIONAL.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica datos de los viajes realizados por los españoles en el primer trimestre de 2026. (Texto)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presenta la actualización del cuadro macroeconómico que servirá de base a los presupuestos de 2027. El Consejo aprobará también un decreto ley para prorrogar las medidas para proteger a empresas y ciudadanos ante las consecuencias de la guerra de Irán. Palacio de la Moncloa (Texto) (Foto) (Vídeo).

09:30h.- Madrid.- SECTOR ENERGÉTICO.- Los Desayunos del Ateneo continúan sus sesiones con la participación de Teresa Ribera, Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, y Comisaria de Competencia en el ejecutivo liderado por Ursula von der Leyen. C/ Prado, 21.

10:00h.- Barcelona.- ELECTRICIDAD CATALUÑA.- El Instituto Catalán de Energía (ICAEN) organiza una jornada para presentar las cifras y las tendencias del sistema eléctrico en Cataluña correspondientes a 2025. Foc, 57. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- CONGRESO ARQUITECTOS.- El Congreso Mundial de Arquitectos reúne a más de 10.000 profesionales del sector en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), Las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs y Disseny Hub de Barcelona. CCIB/DHUB/Tres Xemeneies (Texto) (Foto)

10:45h.- Málaga.- TURISMO CRUCEROS.- Presentación del crucero Legend of the Seas, uno de los cruceros más grandes del mundo. Puerto de Málaga.

11:00h.- Madrid.- COMISIÓN SEPI.- Comparecencia de la administrativa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar Jiménez, ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- PRISA JUNTA.- Prisa convoca junta de accionistas, a la que lleva la reelección de Alberto Polanco y de Pilar Gil Miguel como consejeros ejecutivos, la reelección de Joseph Oughourlian como consejero dominical del grupo de comunicación y la nueva fijación del número de consejeros. Diario El País, calle Valentín Beato 44.

15:00h.- Madrid.- BANCO MUNDIAL.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, preside, junto al director gerente de la Corporación Financiera Internacional (IFC) — la institución del Grupo Banco Mundial dedicada al sector privado —, Makhtar Diop, la inauguración de la Oficina del Grupo Banco Mundial en Madrid. Plaza de la Lealtad 1, Madrid (Bolsa de Madrid) (Texto)(Foto) (Vídeo)

16:00h.- Comparecencia del excomisario del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, Jefe Superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, ante esa misma comisión parlamentaria. (Texto) (Foto) (Vídeo).

18:30h.- Madrid.- TURISMO CONGRESOS.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la inauguración de la nueva sede de ONU Turismo en el Palacio de Congresos de Madrid. Asimismo, intervendrá en la conferencia con motivo del primer aniversario de la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FFD4) de Sevilla. Paseo de la Castellana 99. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- SERVICIOS INTELIGENCIA.- La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, inaugura el curso de verano de la Universidad Complutense 'Estrategias híbridas y servicios de inteligencia', en el que hoy interviene el director del Real Instituto Elcano, Charles Powell. Hotel Dorma Victoria.

10:00h.- San Fernando de Henares.- JUICIO KITCHEN.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio sobre el caso Kitchen con la declaración de tres policías a los que no acusa la Fiscalía; el inspector José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano,. Audiencia Nacional. Calle Mar Cantábrico (Texto)

10:00h.- Madrid.- CASO LEIRE.- El juez de al Audiencia Nacional Santiago Pedraz interroga como testigo a la empresaria Carmen Pano, dentro del llamado caso Leire Calle García Gutiérrez s/n (Texto).

10:00h.- Madrid.- ORGULLO 2926.- Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid explican los detalles del dispositivo destinado a garantizar el orden y la seguridad ciudadana durante el Orgullo, para lo que desplegará más de 3.300 agentes. Plaza Pedro Zerolo.

10:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- TRIBUNALES ASESINATO.- La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife prosigue la repetición del juicio ante Jurado contra el acusado por el llamado 'crimen de Tabaiba', para el que se piden 25 años de cárcel por un delito de asesinato. Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Sección segunda

10:30h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- DEFENSA GEOPOLÍTICA.- El jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Teodoro López Calderón, inaugura el curso de verano de la Universidad Complutense sobre 'Tendencias geopolíticas'. Paraninfo del Colegio Alfonso XII del Monasterio (Texto).

10:45h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TRIBUNALES VIOLENCIA SEXUAL.- La Audiencia de Las Palmas comienza el juicio contra el exentrenador de un club de voleibol femenino de la capital grancanaria para el que se piden doce años de cárcel, acusado de haber violado en varias ocasiones a una de sus jugadoras, menor de edad. Audiencia de Las Palmas. Sección sexta

11:00h.- Madrid.- COMISIÓN SEPI.- La secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, comparece en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Barcelona.- EXPLOTACIÓN SEXUAL.- Rueda de prensa de Mossos d'Esquadra y Policía Nacional por la desarticulación de una de red de tráfico de mujeres. Travessera de Les Corts, 319 (Texto)

16:30h.- Madrid.- COMISIÓN SEPI.- El excomisario del aeropuerto de Barajas Jesús María Gómez, ahora jefe superior de Policía de Canarias, comparece en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI para informar sobre la llegada en enero de 2020 de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, entonces viscepresidenta. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

Madrid.- SISTEMA DEPENDENCIA.- Reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Dependencia, que será el primer encuentro entre el ministerio de Derechos Sociales y las comunidades tras el decreto aprobado por el Gobierno que prácticamente dobla las cuantías que aporta el Estado por cada dependiente y en el que está previsto abordar la cantidad del nivel acordado. Ministerio Derechos Sociales. Paseo del Prado 18

Madrid.- ORGULLO 2026.- Entrega de los premios MADO 2026. Institut Français de Madrid. Calle Marqués de la Ensenada, 12

10:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN IA.- Jornada para analizar el impacto de la IA en el desarrollo del alumnado y en la educación en la que intervienen sindicatos, docentes y expertos y es inaugurada por la secretaria general de la Federación estatal de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé. Institución Libre de Enseñanza. P.º del Gral. Martínez Campos, 14

10:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- IVÁN REDONDO.- El consultor político Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España hasta 2021, participa en un encuentro organizado por el Club La Provincia. Club La Provincia (c/ León y Castillo, 39)

10:00h.- Barcelona.- CONGRESO ARQUITECTOS.- El Congreso Mundial de Arquitectos reúne a más de 10.000 profesionales del sector en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), Las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs y Disseny Hub de Barcelona. (Texto)

11:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- PARLAMENTO MASCARILLAS.- La comisión creada en el Parlamento de Canarias para analizar la compraventa de material sanitario durante la pandemia se reúne para someter a aprobación el dictamen correspondiente. Parlamento.

11:00h.- Madrid.- TRASTORNOS LISOSOMALES.- Jornada 'Más allá de la enfermedad: impacto humano, social y económico de los trastornos lisosomales', a solicitud de la Asociación de la Mucopolisacaridosis y Síndromes y Síndromes Relacionados 8MPS-Lisosomales España. Congreso (Sala Cánovas).

11:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Rueda de prensa de la secretaria confederal de Migraciones y Atención a las Personas de CCOO, Sofía Castillo, para hacer balance del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes cuyo plazo de solicitud acaba el próximo 30 de junio.

11:30h.- Madrid.- SISTEMA DEPENDENCIA.- Declaraciones del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, antes del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Dependencia. Ministerio Derechos Sociales. Paseo del Prado, 18. (Texto)

12:00h.- Madrid.- TERREMOTO VENEZUELA.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y consells a guardar este lunes a las 12:00 horas un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los terremotos de Venezuela. (Texto)

12:00h.- Santander.- UIMP INAUGURACIÓN.- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, acompaña al rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Ángel Pelayo, en la inauguración oficial de los cursos de verano de Santander, en los que imparte la conferencia inaugural la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya. Paraninfo de la Magdalena. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- ALCOHOL JÓVENES.- Fad Juventud y el Ayuntamiento de Madrid presentan los resultados de dos investigaciones sobre la relación de la juventud con el alcohol. Sala de actos del Palacio Cibeles. (Texto)

13:00h.- Madrid.- ESTATUTO MARCO.- El presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, atiende a los medios antes de una concentración frente al Ministerio de Sanidad contra el Estatuto Marco. Paseo del Prado, 18-20.

18:30h.- Madrid.- JUVENTUD AUDIOVISUAL.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en la presentación del informe 'La representación de las juventudes en el audiovisual español'. Ministerio de Juventud e Infancia. C/ Marqués de Riscal, 16 (Texto).

19:00h.- San Lorenzo de El Escorial.- CURSOS VERANO.- La Premio Nobel de la Paz Oleksandra Matviichuk inaugura los Cursos de Verano Complutense de 2026. Real Colegio Alfonso XII. Avenida Juan de Borbón, 2

19:00h.- Ávila.- UNIVERSIDAD VERANO.- Inauguración de los XXXVII Cursos de Verano de la UNED por parte del rector de la institución académica, Ricardo Mairal, con la asistencia del presidente de la Diputación abulense, Carlos García. Auditorio del palacio de Los Serrrano. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- DISCAPACIDAD MUJERES.- Presentación del libro 'Semblanzas. 20 mujeres activistas por la discapacidad' de la periodista Mayte Antona, editado por la Fundación CERMI Mujeres Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Entrada por Claudio Coello 98

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- ARQUEOLÓGICO ROMA.- El Museo Arqueológico Nacional (MAN) presenta una experiencia inmersiva, desarrollada con Samsung, que recrea en 360º una domus romana de la antigua Hispania, lo que permite recorrer sus estancias, entender sus usos y conectar con la vida cotidiana de la época. Museo Arqueológico Nacional, Madrid. C. Serrano

10:30h.- Madrid.- MÚSICA INDEPENDIENTE.- Presentación del "Informe Sectorial UFi 2026", análisis anual del estado del sector discográfico independiente en España, con datos, tendencias y una lectura cultural del contexto actual. Espacio Rastro Madrid /C/. San Cayetano 5) (Texto)

11:00h.- Vitoria.- FESTIVAL MÚSICA.- Presentación de la 8ª Edición del Festival Aztarna Beltza Gasteiz, centrado en la música negra Ayuntamiento

11:00h.- Madrid.- PLACIDO ARANGO.- Los directores del Museo del Prado y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Falomir y Miguel Zugaza, presentan 'La búsqueda del comienzo', una exposición que rinde homenaje a la figura de Plácido Arango Auditorio. Museo del Prado

11:30h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Acto de presentación de las actividades paralelas de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, enmarcadas bajo los títulos 'Otras perlas' y 'Sevilla se deja ver'. Real Fábrica de Artillería (Foro Magallanes)

19:00h.- Madrid.- DISCAPACIDAD MUJERES.- Presentación del libro 'Semblanzas. 20 mujeres activistas por la discapacidad' de la periodista Mayte Antona, editado por la Fundación CERMI Mujeres Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Entrada por Claudio Coello 98

19:30h.- Madrid.- GALA COTEC.- El rey Felipe VI clausura la Gala COTEC 2026, donde se presentará el anuario de la fundación dedicada a la innovación Círculo de Bellas Artes (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo).

21:00h.- Barcelona.- GREC FESTIVAL.- El Grec Festival inaugura su edición número 50 con una nueva versión de 'L'òpera de tres rals', de Bertolt Brecht y Kurt Weill, una obra fundamental del teatro musical del siglo XX. Teatre Grec (Texto) (Foto)

EFE

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