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Tellado pide "elecciones ya para echar del poder a quienes no han parado de robar"

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Zaragoza, 28 jun (EFE).- El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado este domingo en Huesca que España "es un clamor" que pide, tanto en la calle como en las Cortes Generales, "elecciones ya para echar del poder a quienes no han parado de robar desde que llegaron".

Así se ha pronunciado Tellado en el discurso que ha pronunciado durante el decimocuarto congreso del PP de Huesca, en el que ha salido elegido como presidente provincial Isaac Claver.

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Tellado ha asegurado que "España no puede estar condenada por tener un gobierno corrupto" que está "completamente atrapado en su laberinto de causas judiciales".

Sin embargo, ha argumentado que Pedro Sánchez "hace oídos sordos porque no le interesa", a pesar de que "no tiene ya el apoyo de las Cortes Generales".

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"Un demócrata asumiría esta realidad, dimitiría y daría la voz a los ciudadanos convocando elecciones", ha añadido el dirigente del PP.

Sin embargo, ha argumentado que "Sánchez ya no es un demócrata", sino "un autócrata", algo se pudo observar el sábado en el consejo federal del PSOE, "que más que consejo federal se ha convertido en un consejo criminal", con "tintes norcoreanos".

Pues, ha recalcado, el PSOE es "un partido manso y sumiso que ha decidido callar y tragar ante la huida hacia delante del 'número uno', del 'one', de P. S.".

Para el secretario general del PP, "el sanchismo ha devorado al socialismo" y "Sánchez ha disecado a su propio partido para imponer el pensamiento único", de manera que el PSOE "tiene la obligación de defender la corrupción del Gobierno de España".

"Sánchez no solo se llevará por delante los 140 años de historia del PSOE, sino que hundirá el futuro de su partido y nosotros, desde luego, estaremos aquí para aplaudirle", ha dicho.

Según Tellado, Sánchez se niega a convocar elecciones "porque sabe que las perdería", pues se trata de una formación "con más imputados que diputados, con más delitos en su haber que leyes aprobadas en esta legislatura y con más años de cárcel para sus integrantes que años de historia".

Para el popular, "están cayendo todos y van a caer como moscas", desde José Luis Ábalos "al líder espiritual del sanchismo, el 'señor de los anillos', el de los rubíes, las esmeraldas y los brillantes', el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En ese sentido, ha señalado que Sánchez sigue defendiendo a Zapatero "porque en realidad es autodefensa", ya que el expresidente "no hubiera podido delinquir si no fuese por el peso que tenía en el Gobierno del propio Sánchez".

"Zapatero ha hecho historia, esa es la realidad, al convertirse en el primer presidente de la democracia investigado por su corrupción y todo apunta a que Sánchez seguirá el camino siendo el segundo presidente de la historia de España investigado también por corrupción", ha aseverado. EFE

(foto)

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